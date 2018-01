Engenho explosivo foi encontrado no pinhal que ardeu a 15 de Outubro. Ainda não foram identificados os autores.





A Polícia Judiciária de Leiria determinou que os dois incêndios que consumiram 86% do Pinhal de Leiria na fatídica noite de 15 de Outubro de 2017 tiveram mão criminosa. As autoridades não conseguiram ainda identificar os autores.



"Ambos tiveram mão criminosa. Num deles foi usado um engenho artesanal para atear o fogo", avançou ao Expresso fonte da PJ.



O dia 15 de Outubro, foi o pior do ano em incêndios. Morreram 45 pessoas.



A PJ da Guarda confirma que os dois principais fogos registados no distrito foram iniciados por dois pastores locais que realizaram queimadas de forma a renovar as pastagens. Há vários pastores na região, são um grupo que se isola, fechado sobre si, e está a ser difícil identificar os autores concretos", avança fonte do processo.



As autoridades coimbrãs já determinaram as causas do incêndio da Lousã, que atingiu uma área de 43.941 hectares. "Uma árvore de grande porte caiu na linha de média tensão", garante um investigador, e projectou fagulhas em várias direcções, com ajuda do vento forte.