São dezenas de padres vindos de outros países. Alguns são casados e têm filhos.



Tem dois filhos e quatro netos. É casado e ucraniano. E, depois de ter sido trabalhador nas obras, tornou-se o pároco de Nelas, Senhorim, Vilar Seco e Carvalhal Redondo. Anteriormente celebrava para uma comunidade ucraniana de rito bizantino, mas agora celebra na senda do rito latino.



"Há diferenças. Mas a principal, aos olhos das pessoas, é que no rito bizantino o celibato é uma escolha. Eu sou casado. Tenho dois filhos e quatro netos", garante Ivan Babchuk. Mas não caso é único em Portugal. Pelo menos mais dois padres da tradição bizantina conciliam as suas paróquias com uma vida familiar. Um está em Évora e outro em Setúbal.



Alguns desses padres estrangeiros foram "importados" pela Igreja Católica portuguesa para dar sequência ao espírito missionário de muitos deles mas, sobretudo, como forma de colmatar a escassez de padres nos milhares de paróquias que compõem as 20 dioceses portuguesas. Nas 13 dioceses que responderam ao jornal Público, havia 116 padres estrangeiros com responsabilidades paroquiais. Vêm da Ucrânia, Brasil, Polónia, Roménia, Angola ou Espanha.



No patriarcado de Lisboa, composto por 285 paróquias, há 36 padres estrangeiros a assegurar celebrações eucarísticas e demais serviços pastorais. No Porto, são 15 e em Braga outros tantos. Já em Évora sobem para 22 os sacerdotes estrangeiros.



"Está sempre na altura de a Igreja perceber qual é a melhor resposta que deve dar ao Evangelho. Acredito que o Espírito Santo não deixa de nos incentivar a caminhos novos e, para mim, podem passar pela ordenação de homens casados", explica o vigário-geral Manuel Joaquim da Rocha, em Aveiro. "Não me repugna nada que os diáconos, já com experiência de vida e de trabalho pastoral, recebam o segundo grau do sacramento e sejam ordenados sacerdotes", acrescenta, para admitir que os tais "caminhos novos" conduzam também a Igreja para a ordenação de mulheres. "Talvez não possam ser padres, mas por que não dar-lhes acesso a algum degrau dentro da Igreja que lhes permita uma visibilidade mais pública?".



"A única tragédia que vejo aqui é o conservadorismo na orientação da Igreja em Portugal. Se não há padres, façam-nos. Não faltam candidatos e candidatas preparados", apela, apontando várias possibilidades. "Se já temos a ordenação de homens casados como diáconos permanentes por que não diaconisas? E por que é que não se vai buscar recursos à Associação Fraternitas, reconhecida pela Conferência Episcopal, onde estão homens que já foram padres e que depois casaram e tiveram de abandonar o exercício das suas paróquias?", declarou o teólogo Frei Bento Domingues, que anda há anos a pregar a inexistência de obstáculos de ordem teológica à ordenação de mulheres ao Público.