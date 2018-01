Entidade mantém registos em papel e não divulga as horas em que activou cada meio. Ministério Público continua a investigar falhas no socorro.

Os acontecimentos atípicos de Pedrógão Grande levaram a que os registos obrigatórios de cada meio de socorro do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) fossem feitos à mão. Até ao momento, sete meses depois, os mesmos registos ainda não foram actualizados no sistema informático.



De acordo com o Público, o INEM não revela a que horas activou cada meio e assume não saber a hora exacta a que "alguns" meios chegaram junto das vítimas. Além disso, a mesma entidade recusa o acesso a documentos que o comprovariam, por estarem, alegadamente, em "segredo de justiça".



O INEM confirma ao referido jornal que os registos de "todas as ocorrências devem e têm de ser registadas no sistema informáticos dos CODU (Centro de Orientação de Doentes Urgentes) do INEM", mas lembra que esta foi uma "situação particular" e, por isso, "os registos foram sendo feitos manualmente ou em sistemas complementares, sendo oportunamente reposta a normalidade dos mesmos no sistema informático do INEM, situação que também é devidamente registada".