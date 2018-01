O processo relativo ao incêndio de Pedrógão Grande tem mais sete arguidos, entre eles três presidentes da Câmara.

Segundo a SIC, que está a avançar com aquela notícia, a investigação está concluída e na origem do grande incêndio terá estado uma descarga eléctrica.



Entre os arguidos estão três presidentes da Câmara, dois altos dirigentes da Protecção Civil e duas empresas, a EDP e a Ascendi.



No total há nove arguidos. Recorde-se que já Augusto Arnaut, comandante dos bombeiros de Pedrógão Grande, e Mário Cerol, segundo comandante do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) foram constituídos arguidos também por suspeita de homicídio por negligência e ofensas à integridade física.