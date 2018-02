112 é o número de mortos resultantes dos incêndios de 2017. É também o número de socorro para o qual somos ensinados a ligar em situação de urgência. Mas estas pessoas ou não receberam ajuda, ou esta chegou demasiado tarde. E um vídeo no YouTube mostra essa realidade que assolou Portugal a 17 de Junho e 15 de Outubro.

O vídeo foi oferecido à Associação das Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande (AVIPG) e utiliza imagens jornalísticas dos incêndios e do pós-incêndios, através de imagens captadas pelo jornal Expresso, pela agência Lusa, jornalistas da Global Imagens e do Público (ficha técnica no fim).

O autor prefere manter o anonimato, mas o Expresso avança que fez o vídeo pro-bono para que aquelas 112 pessoas não sejam esquecidas.

Ao jornal semanário, membro da direcção da AVIPG, Dina Duarte disse: "É uma triste coincidência, mas o número de mortos é real, foram 112 pessoas. Não se pode negar. E 112 deveria ser o número de pedido de socorro, mas muitas daquelas pessoas que perderam a vida não conseguiram ser atendidas e, por isso, para recordar, fizemos o vídeo que queremos que seja viral".







Ficha técnica:



Jornal Expresso; Miguel A. Lopes/ LUSA; Rui Oliveira/ Global Imagens; Reuteurs; LUSA; Tiago Petinga/LUSA; Patrícia de Melo Moreira/ AFP; Adriano Miranda.