O primeiro-ministro português, António Costa, defendeu um novo Pinhal de Leiria, constituído por pinheiros e outras árvores, como sobreiros. O primeiro-ministro deu o mote tendo plantado simbolicamente um sobreiro como exemplo da diversidade de espécies arbóreas que o Governo pretende ver na mata icónica."Não quer dizer que o pinhal não vá ser pinhal. O pinhal vai ser pinhal e só é pinhal se tiver pinheiro. Mas, para nós termos um bom pinhal e um bom pinheiro que seja, também ele, resistente ao fogo, é preciso que este pinhal não seja só de pinheiro e tenha a boa composição e o bom ordenamento que ajude à sua resistência", disse António Costa, na Marinha Grande, esta segunda-feira, numa intervenção na sessão de apresentação da Estratégia de Recuperação do Pinhal do Rei.Junto à localidade de Vieira de Leiria, Costa plantou, com o auxílio de Tomás, aluno de uma escola local, plantou um sobreiro, relata a Lusa.Nos incêndios de 15 de Outubro, 86% do Pinhal de Leiria ardeu. No entanto, mantiveram-se "intactos os sobreiros altivos" ali existentes. "Eram uma faixa de protecção não só à zona habitacional, mas prova da resistência que o sobreiro tem, completamente diferente da que tem o pinheiro bravo ou o eucalipto perante as chamas", frisou o primeiro-ministro.