O líder da bancada parlamentar cessante, Hugo Soares, defendeu a realização de um referendo à eutanásia, num discurso abonatório ao novo líder do PSD, Rui Rio.





Quanto à questão sobre a eutanásia, que a esquerda (BE, PAN e PS) quer iniciar o debate legislativo nos próximos meses, Hugo Soares defende a realização de um referendo, apesar de Rui Rio ainda não ter revelado a sua posição quanto ao assunto.

No final, uma palavra a Rio: "Confie no partido, porque o partido está aqui para fazer de si primeiro-ministro de Portugal". "Quer eu quer Rui Rio nunca nos desentendemos neste processo de liderança da bancada parlamentar. Respeitamos a opinião de cada um. Pode contar comigo e com todos os deputados da Assembleia da República para fazer dele primeiro-ministro de Portugal", sublinha.