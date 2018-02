Elina Fraga e Salvador Malheiro na Comissão Política Nacional

O novo líder do PSD, Rui Rio, já anunciou as listas aos órgãos nacionais - e há algumas novidades.

O novo líder do PSD, Rui Rio, já anunciou as listas aos órgãos nacionais - e há algumas novidades.



Entre a Comissão Política do PSD, o núcleo duro do partido, está Salvador Malheiro, director da campanha interna de Rui Rio, e a ex-bastonária dos advogados Elina Fraga, cujo mandato foi alvo de uma auditoria que apontou incumprimentos do Código da Contratação Pública, violações dos estatutos e falta de controlo orçamental.



Também vices de Rui Rio são David Justino, Isabel Meirelles, Manuel Castro Almeida e Nuno Morais Sarmento. Já os vogais: André Coelho Lima, António Carvalho Martins, António Topa, António Maló de Abreu, Claudia André, João Cunha e Silva, Manuel Pinto Teixeira, Maria da Graça Carvalho, Ofélia Ramos e Rui Rocha.



Nomes para o Congresso

Subscritores: Rui Rio e Pedro Santana Lopes

Presidente: Paulo Mota Pinto

Membros: António Almeida Henriques, Lina Lopes, Joaquim Ponte, João Montenegro, Isabel Cruz e Nelson Fernandes.



Nomes para o Conselho de Jurisdição

Presidente: Nunes Liberato

Membros: Paulo Calado, Gonçalo Matias, Emília Cerqueira, Francisco José Martins, Ana Rita Bastos, Luciano Gomes, Francisco Rendeiro e Joana Calisto.