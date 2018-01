Pais e alunos da escola secundaria do Restelo têm mostrado preocupação com a falta de condições do estabelecimento de ensino. No Inverno, devido à falta de aquecimento nas salas de aula, os alunos têm que cobrir-se com mantas, avança o Observador.

A ocupar o quarto lugar no ranking de 2016, a escola secundária pública tem falta de isolamento nas salas de aulas e janelas onde sacos de plástico fazem o papel de um vidro. Há ainda coberturas de amianto nos pavilhões e não existe pavilhão de educação física – as aulas são dadas em duas salas de aula contiguas, tendo a parede que as separava sido demolida para fazer de pavilhão.

Das 46 salas de aula que a secundaria do Restelo tem, apenas "duas ou três" têm aquecedores, segundo o vice-presidente da Associação de Estudantes daquela escola, João Viterbo, disse ao Observador. Para combater o frio, os alunos já têm por habito levar mantas e cachecóis para as aulas.

"Pergunte por isto a um aluno que cá esteja desde o 7.º ano, como é o meu caso, e ele nem vai ter noção desta realidade. Já estamos habituados, para nós é o normal. Mas quando chegam alunos de outras escolas para aqui, a primeira coisa que dizem é que a escola é fria e não tem condições. Não podemos pensar que isto é o normal", disse o aluno do 11.º ano.

Também a presidente da Associação de Pais da Escola Secundária do Restelo confirmou a falta de condições. "As janelas são um dos piores problemas. Somos nós, na Associação de Pais, que andamos a arranjar fechos para ver se é possível arranjar as janelas de forma a que elas fechem. Manter a temperatura numa sala daquelas é impossível. Se cá fora estão 10 graus, lá dentro estão cinco ou seis", explicou.

Director fala em obras ainda em 2018

Júlio Santos, director da Escola Secundária do Restelo, garante ser "evidente a necessidade de recuperação" nas instalações, afirmando que "já há a promessa, por parte do Ministério da Educação, para que ainda em 2018 se dê início à recuperação dos pavilhões, no que toca às janelas, caixilharia, estores e substituição da cobertura".