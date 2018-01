Primeiro, foram os atrasos na entrega de cópias de ficheiros informáticos apreendidos no processo "Operação Marquês", agora que os mesmos foram entregues aos arguidos, os advogados de um deles, Ricardo Salgado, descobriram que as cópias vinham com os tais ficheiros e vírus informático, o que tem impossibilitado a sua análise.

Segundo um despacho do juiz de instrução Carlos Alexandre, que chegou esta sexta-feira aos intervenientes no processo, o advogado do antigo presidente do BES, acusado no processo de 21 crimes, "deu conta" ao Ministério Público "das várias vicissitudes ocorridas com os suportes informáticos que lhe foram entregues". "Entre outras considerações", continuou Carlos Alexandre, "o arguido refere ter sido advertido pelos serviços do Departamento Central de Investigação e Acção Penal de que as cópias poderiam conter vírus". Perante tal, a defesa do antigo banqueiro pediu a uma empresa uma peritagem aos mesmas, tendo esta "detectado a existência de vários vírus", os quais, caso os ficheiros sejam abertos, podem "afectar os equipamentos informáticos do escritório de advogados que representa o arguido".

Sendo assim, e perante mais este percalço, o juiz de instrução, por um lado, decidiu não designar uma data para a abertura da fase de instrução - até porque o próprio Carlos Alexandre já tinha decidido que só o faria quando todos os arguidos dispusessem dos elementos necessários à sua defesa - e, por outro, remeter o processo ao DCIAP para o Ministério Público resolver mais este problema. A defesa de Ricardo Salgado, aliás, pediu uma perícia geral aos ficheiros informáticos apreendidos nos autos.

Outra questão que está por resolver no processo é o acesso de todos os intervenientes às escutas de José Sócrates com "conteúdo político". Depois de um despacho de Carlos Alexandre a conceder autorização para arguidos e assistentes terem acesso aos tais conteúdos, o Ministério Público só os facultou a três arguidos: ao próprio José Sócrates, que depois recorreu da decisão de Carlos Alexandre, ao seu amigo, Carlos Santos Silva (acusado de 33 crimes) e ao antigo presidente da PT, Zeinal Cava (acusado de cinco crimes).

No processo, estão ainda acusados, entre outros, Henrique Granadeiro, Armando Vara, Hélder Bataglia, Joaquim Barroca e Sofia Fava. Em causa estão crimes de corrupção activa e passiva, fraude fiscal, falsificação de documentos e branqueamento de capitais.