Agradeceu a Pedro Passos Coelho e apelou a Rui Rio. Foi esse o foco do discurso de Miguel Pinto Luz, ex-líder da distrital de Lisboa do PSD e social-democrata critico do novo líder do PSD, tendo até escrito há uma semana uma carta aberta a Rui Rio. Agora, no palco do congresso nacional do PSD, pede "um caminho sólido para as legislativas", sem se centrar na discussão da ideologia do partido."A nossa ideologia é a vida das pessoas", disse. "Durante o Governo do PSD/CDS de Passos Coelho estivemos ao lado de quem tínhamos de estar: ao lado dos portugueses", considerou. "Nós não estamos ideologicamente reféns de ninguém, a nossa ideologia é a vida das pessoas", acrescentou, deixando uma mensagem a Rio, que tem como bandeira o recentramento do partido.A exigencia de Miguel Pinto Luz para Rui Rio é uma vitória em 2019. "Não concebo que quem não ganhou as eleições queira ser governo. Nós disputamos as eleições para ganhar, e para governar. Mas só ganharemos se apresentarmos uma alternativa concreta", disse.