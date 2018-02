Nós, Cidadãos! reconduz presidente e quer eleger nas europeias e legislativas de 2019

O presidente reeleito explicou que os objectivos "são fazer crescer a cidadania em termos práticos" e "contactar com as centenas de grupos de cidadãos independentes que concorreram nas últimas eleições autárquicas".



"Esse reforço do partido é natural que se vá traduzir numa presença em actos eleitorais, como as eleições europeias e previsivelmente as legislativas de 2019", disse.



Questionado sobre as metas eleitorais para essas duas eleições, Mendo Castro Henriques afirmou que, apesar de ser prematuro, no caso eleições legislativas "a meta serão dois deputados, que é o mínimo para formar um grupo parlamentar" e nas europeias "um deputado europeu".



Recordando que nas legislativas de 2015 o partido esteve "à beira de eleger", o líder do Nós, Cidadãos! explicou que o "caminho é ir captar os abstencionistas, entre os quais 70% são jovens".



De acordo com Mendo Castro Henriques, nas últimas eleições autárquicas, a falta de meios impediu-os "de ir a mais sítios", tendo em congresso ficado estabelecido o reforço "não só dos processos de comunicação interna, mas sobretudo os processos de comunicação para o exterior".



"Um dos objectivos é ter uma presença regular nos órgãos de comunicação social porque a nossa mensagem está cada vez mais afinada e pronta a essa proposta", antecipou.



Questionado sobre qual o balanço da presidência da Câmara de Oliveira de Frades, Mendo Castro Henriques respondeu que "os primeiros ecos são positivos", apesar de ter sido um concelho muito afectado pelos incêndios.



"Nós vamos fazer um conselho nacional em Portimão, no verão, que vai ser ao mesmo tempo um seminário de formação autárquica", revelou ainda.





