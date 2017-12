A empresa recebeu críticas de utilizadores de redes sociais após terem sido divulgadas fotografias que mostravam vários bolos-rei num caixote do lixo à porta da loja no Largo da Graça.

A Padaria Portuguesa volta a estar no olho do furacão. Depois de ser bastante criticada na Internet pela sua política salarial, a empresa vê-se envolvida noutro escândalo cibernético por terem sido divulgadas fotografias que mostravam vários bolos-rei num caixote do lixo à porta da loja localizada no Largo da Graça em Lisboa.



Os utilizadores das redes sociais têm deixado muitas críticas à Padaria Portuguesa pelo alegado desperdício de comida que poderia ter sido canalizado para os mais necessitados.



A empresa, que no dia de Natal promoveu um pequeno-almoço solidário na loja do Marquês de Pombal, respondeu às críticas e assegura que a situação "não se coaduna com a política, valores e princípios pelos quais A Padaria Portuguesa se rege".



"Diariamente oferecemos as sobras de todas as lojas a organizações e associações, nomeadamente a Reefood e Comunidade Vida e Paz. Infelizmente a loja da Graça não aplicou a directrizes que lhes foram transmitidas pelo que iremos proceder a uma análise interna de forma a apurar responsabilidades e tomar a devidas medidas correctivas", concluiu a empresa.