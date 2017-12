A rede de padarias pediu desculpas pelos bolos-reis que foram deitados ao lixo na loja da Graça e garantiu que irá apurar responsabilidades

Depois de ser criticada nas redes sociais por, numa das suas lojas, terem sido deitados ao lixo vários bolos-reis, a Padaria Portuguesa pediu desculpas num comunicado publicado na sua página do Facebook.

"Pedimos desculpa a toda a gente a quem a imagem chocou. Lamentamos profundamente e garantimos que tudo faremos para que não se volte a repetir.", escreveu o director-geral da Padaria Portuguesa, Nuno Carvalho.

"A situação da Graça foi uma infeliz excepção à nossa política sustentada de partilha das sobras com quem mais precisa e, por esse motivo, está a ser internamente analisada com rigor para percebermos o que falhou e garantir que não volta a suceder."



A empresa garantiu que os alimentos que não são vendidos no próprio dia são distribuídos pelos trabalhadores e por várias entidades que ajudam os mais necessitados como a Reefood, a Casa do Gaiato, a Casa dos Rapazes.

E, entre críticas, muitos foram os que defenderam a Padaria Portuguesa perante a polémica, assegurando que a empresa não desperdiça comida.



"Realmente é triste. Mas trabalhei para a padaria portuguesa e garanto q é verdade o q dizem. Sobras sim mas respeitam muito o prazo de validade dos alimentos. Sobras para instituições, clientes q vao buscar no fim do dia e funcionários levam pra casa o q querem . Nunca vi em mais lado nenhum.", escreveu um utilizador.



"Como gestora de fonte de alimentos da Refood São Sebastião, sei que esta situação foi, de certeza, uma excepção. O nosso núcleo trabalha com 3 Padarias Portuguesas e somos testemunhas que diariamente todos os excedentes são dados a instituições inclusivamente a nossa. É uma parceria que faz diferença na vida de muitas famílias que apoiamos", escreveu outra utilizadora.



E há quem critique aqueles que rapidamente atacaram a empresa por falta de acção. "