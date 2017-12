pub

Dois reclusos da cadeia de Paços de Ferreira — que tinham acesso à Internet através do telemóvel — usavam as redes sociais para conhecer mulheres e lhes extorquir dinheiro. O caso remonta a 2015 e o esquema foi desmontado quando uma das mulheres, depois de ter depositado 600 euros na conta bancária da namorada de um dos presos, apresentou queixa na polícia.Um dos presos foi condenado a 14 anos de prisão por crimes de sequestro, roubo, tentativa de homicídio e burla informática e o outro a 20 anos de prisão por fazer parte de um grupo que assassinou um jovem de 23 anos em Valongo. Os homens tiveram acesso a um telemóvel com dados móveis que era carregado pela namorada de um deles. Terá sido essa mesma namorada que fez entrar o telemóvel dentro do estabelecimento prisional, avança o Jornal de Notícias.Os prisioneiros usavam o telemóvel para conhecer mulheres em aplicações de encontros. Mentiam então sobre a sua identidade e obtinham informações pessoais que usavam depois para as chantagear e extorquir dinheiro.Uma das vítimas deste esquema chegou a depositar, em Abril de 2015, €600 numa conta bancária para tentar impedir que alegadas filmagens de actos sexuais com o ex-namorado fossem enviadas para familiares e para o local de trabalho. O dinheiro era depositado na conta bancária da namorada de um dos reclusos.Foi essa mesma vítima que, quando foi alvo de uma segunda tentativa de extorsão, apresentou queixa na polícia e o esquema foi desvendado e terminado.Os presos são agora acusados pelo Ministério Público por crime de extorsão agravada e a pena de prisão pode chegar aos 15 anos.Ao que apurou o Correio da Manhã, entre 1 de Janeiro e 15 de Maio deste ano, foram interceptados 834 telemóveis nas prisões, mais do que os 821 apanhados em igual período de 2016. Ao todo, no ano passado, foram interceptados, nas 49 cadeias, 2.094 telemóveis.