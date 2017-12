Terão sido gastos 57 mil euros na compra de 30 mil cartolas para a passagem de ano na Praça do Comércio pela EGEAC.A Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural de Lisboa comprou 30 mil "cartolas pouco brilhantes" que farão parte da festa de final de ano que arranca às 22 horas e que contará com as participações musicais de Marta Ren & The Groovelvets, Capitão Fausto, Beatbombers (Stereossauro e DJ Ride), Ana Bacalhau, Lena d’Água, Xana ou Samuel Úria, entre outros.A notícia está a ser avançada pleo jornal i que apurou ainda que foram compradas cerca de 15 mil cartolas vermelhas e igual número de pretas.Segundo o site base.gov, o o espectáculo multimédia de vertente "piromusical", com a duração de 12 minutos, terá o custo de 74 mil euros sem IVA, ao passo que o "serviço de equipamentos, montagem e projecção de vídeo" ficará por 27.980 euros (sem IVA).O vereador do CDS-PP João Gonçalves Pereira disse ao i que os gastos "são imorais, principalmente quando se diz que não há dinheiro para os bairros sociais, creches ou programas de apoio a idosos. O CDS não tem nada contra a organização de uma festa de passagem de ano mas não pode pactuar com despesismos e tiques de novo-riquismo".