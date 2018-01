Edmur, o pré-Cascavel

Avançado cheio de golos em todos os clubes brasileiros por onde passa (Flamengo, Portuguesa, Vasco e Náutico), Edmur chega ao Vitória em 1958, já com 29 anos, por obra e graça de um familiar de um dirigente vimaranense de férias no Recife, onde joga o Náutico. O negócio faz-se num abrir e fechar de olhos, a troco de 3.500 contos mais 100 contos de luvas para Edmur.



Na segunda época em Guimarães, o número 9 marca os tais 25 golos, quatro deles aos grandes (Benfica-2, Sporting-1, FC Porto-1) e ganha a Bola de Prata. Que mora desde 2007 na sala de troféus do Vitória, curiosamente (ou não) chamada de Edmur Pinto Ribeiro, em sua honra.

O primeiro brasileiro a sagrar -se melhor marcador do campeonato nacional também é do Vitória de Guimarães.A entrevista a Paulinho Cascavel levanta uma curiosidade: quantos brasileiros se sagram melhores marcadores do campeonato português?Oito. E agora outra curiosidade: e quantos do Vitória de Guimarães? Dois. Dois? Antes ou depois de Paulinho? Antes, muito antes.Edmur Pinto Ribeiro. Decore este nome, é uma espécie de D. Afonso Henriques. Primeiro, conquista Guimarães; depois, Portugal. À conta de 25 golos em 26 jogos na época 1959-60, é o primeiro brasileiro a coroar-se rei do golo na 1ª divisão, à frente de Fernando (Sporting, 23), José Augusto (Benfica, 19), Matateu (Belenenses, 16) e Humaitá (Porto, 10).