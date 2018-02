Penáltis + Ronaldo = 100

É o rei ao nível nacional, à frente de Gomes (57) e Eusébio (51). E lá fora, quem tem mais?Baggio, Roberto Baggio. É tão bom, tão bom, tão bom, mas tão bom, que até tem um lugar (bem alto) na história do futebol brasileiro, como autor do penálti do tetra mundial, em 1994. É a final mais insossa de todas e decide-se nos penáltis. Baggio remata e a bola sai muito por cima. "Se calhar, foi para o Ayrton Senna", justifica o italiano numa alusão ao piloto brasileiro de Fórmula 1, que morrera, em Itália (Imola), durante o GP São Marino, em Maio desse ano.Fora isso, Baggio é um fora-de-série, com uma lista interminável de vítimas. Ao todo, 120 golos de penáltis. Quem se segue? Romário, Romário de Souza Faria. Para bom brasileiro, vamos aos factos com particulares, amigáveis e amistosos à mistura: 130 golos de penálti. Sem esses faz-de-conta, o baixinho colecciona a respeitável marca de 112 e, atenção, não é ele o marcador oficial desse tipo de lances no Barcelona, senão outro galo (ou número) cantaria.Curiosidade do arco da velha: Romário marca penálti na final do Mundial 94 com a Itália mas... "até ali, só tinha cobrado três penáltis pela selecção; no dia [da final], vi uma preocupação muito grande dos jogadores e pedi ao Parreira para marcar. Foram os 40/50 metros mais longos da minha vida. Mas também sou o Romário por isso". Craque. Como Ronaldo, o terceiro a chegar aos 100 golos de penálti, no último sábado, em Valência.