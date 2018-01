Abram alas para o campeonato

Quem é o jogador com mais bis? E hat tricks? E póqueres? E o mais indisciplinado?Janeiro, dia 20. É hoje o arranque oficial do campeonato nacional. Estamos em 1935 e há oito equipas de quatro associações inscritas na federação portuguesa entre Lisboa (Benfica, Sporting, Belenenses e União), Porto (FC Porto e Académica do Porto), Coimbra (Académica) e Setúbal (Vitória).Há de tudo na primeira jornada, entre um hat trick (Soeiro, do Sporting), dois bis, um autogolo e até um penálti falhado (ou melhor, defendido: por Soares dos Reis, do FC Porto, a remate de Bernardo, do Belenenses).Daí até hoje, só cinco campeões e um número infinito de curiosidades. Qual o clube mais vezes campeão? Benfica, 36. E o treinador mais vezes campeão? Otto Glória, quatro (todos pelo Benfica). E o campeão com maior diferença pontual sobre o 2º classificado? Benfica em 1972-73 (18, sobre o Belenenses).E o jogador com mais golos em 90 minutos? Peyroteo, nove num Sporting 14, Leça 0. E o jogador com mais bis? Eusébio, 53. Mais hat tricks? Peyroteo, 20. Mais póqueres? Peyroteo, 12. Mais pentas? Peyroteo, 10. Mais bitris? Eusébio, 3. Mais amarelos? Jorge Costa, 118. Mais amarelos numa época? Andrade, 15 no Belenenses em 1997-98. Mais vermelhos? João Vieira Pinto, 13. Mais vermelhos numa época? Tahar, quatro no U. Leiria em 1995-96.