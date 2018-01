O guião do Governo sobre a PGR

O Ministério Público necessita de recato e continuidade para fazer o seu trabalho e não de sobressaltos que possam vir de golpadas políticas inspiradas por interesses particulares ou por visões políticas externas, como a de Rui Rio, desinformadas e sem uma ideia clara sobre o que é hoje a separação de poderes, mesmo na versão da interdependência entre eles.

De resto, diga-se, o guião deixado pela ministra é muito fraco. Deixar a ideia de que há uma limitação constitucional quando, na realidade, quer a Constituição, quer o estatuto do MP são omissos na questão da renovação, é um alegado argumento jurídico que soçobra perante a realidade. Basta ver os mandatos do Tribunal de Contas, cuja lei tem uma redacção igual à da PGR, e que têm sido renovados.



O pacto da justiça

Se há tema que não deveria ficar fora do pacto da justiça é o da renovação do mandato da PGR. Este é um pacto que nasce do sector e não é imposto de fora para dentro, como o que aconteceu em 2007 e que, em relação ao PGR, deu o resultado que se sabe: uma nomeação de contornos puramente políticos. Seria um desastre se isso voltasse a acontecer.

Esta semana ficámos a saber aquilo que já era óbvio há algum tempo: a ministra da Justiça está muito desconfortável com a actuação do Ministério Púbico (MP) e da procuradora-geral da República. Francisca Van Dunem, que dificilmente dá um passo em matérias institucionais sem o conforto do apoio hierárquico, veio invocar, em termos muito vagos, uma limitação constitucional para não propor a renovação do mandato de Joana Marques Vidal.Na sua "perspectiva de análise jurídica", como disse, afirma que só há lugar a "um mandato longo e único", e foi buscar a polémica de há duas décadas em torno dos sucessivos mandatos do histórico procurador -geral Cunha Rodrigues, que esteve 16 anos no cargo, entre 1984 e 2000. Comecemos por aqui. Não é obviamente correcto comparar uma coisa com a outra. Cunha Rodrigues foi PGR num tempo de emergência e construção das bases do MP. Enfrentou primeiro o desafio do terrorismo das FP-25, depois a explosão do crime económico e em tempos em que a justiça, fosse no inquérito ou no julgamento, não tinha qualquer espécie de meios técnicos ou humanos. Por essa altura, estava incompleta a lei orgânica e o estatuto do MP, o Diap de Lisboa foi criado praticamente sem lei. O poder político deu com uma mão alguma coisa quando precisou dos magistrados para combater o terrorismo, mas depois tardou a dar o resto com a outra por causa dos processos de crime económico. Cunha Rodrigues passava a vida a encontrar os arguidos ilustres nas recepções oficiais.Os tempos de hoje, sendo ainda de construção e consolidação, nada têm a ver com aqueles idos anos 80 e 90. Hoje, o Ministério Público tem de consolidar a organização, a especialização e a liderança. Depois do desastre que foram os seis anos anteriores a Joana Marques Vidal, como se viu na auditoria feita ao DCIAP e na promiscuidade instalada na PGR com alguns sectores do poder político, a melhor opção que está em cima da mesa é a da continuidade da actual pgr e não a sua substituição por alguém que possa vir cheio de pergaminhos curriculares mas que, na realidade, nunca incomodou nenhum outro poder. Se há alguém que sabe isto neste País, é o actual inquilino do Palácio de Belém.