Ainda umas ideias sobre o mandato da PGR

Por isso, toda atenção no processo de nomeação do próximo procurador-geral não será pouca. Joana Marques Vidal rompeu com a herança de amiguismo instalada nas cúpulas do MP e, só por isso, deveria ver renovado o seu mandato. Tem, de resto, a seu favor, o facto de também não ser amada pelo sindicato do Ministério Público. Se isso não acontecer, porém, uma coisa é certa.



O perfil do próximo procurador tem de ser muito parecido com o de Joana Marques Vidal, na reserva, no silêncio, na acção sem olhar a quem, no distanciamento face aos poderes internos e externos. Não pode ser alguém próximo do grupo interno a que a ministra está ligada, não deve ser ninguém do meio académico que vá apenas dar um nome forte e se entregue na gestão de um número dois, não deve ser uma figura de reconhecido mérito que vá narcotizar esta magistratura. António Costa foi quem tratou da substituição de Cunha Rodrigues em 2000 e tem experiência na matéria. Marcelo está como peixe na água também. Espera-se uma solução à altura dos dois e do País. Não uma ambiguidade como a que saiu da boca da ministra da Justiça.





O legado de Fernando Pinto

Quando o PS ganhou as eleições pelos idos de 1995, a TAP era um buraco gigantesco nas contas públicas. Lembro-me bem dos trabalhos de João Cravinho e, depois, de Jorge Coelho, nas Obras Públicas, que foi quem nomeou Fernando Pinto, para endireitarem a companhia aérea. A nomeação de Fernando Pinto, muito polémica pelo ordenado que vinha ganhar, acabou por ser uma das maiores reformas desse longínquo governo de António Guterres. Ao fim de 17 anos, na saída do gestor, é evidente a diferença que fez uma gestão profissional – não de compadrio político – numa então empresa pública da maior relevância. Um exemplo que infelizmente não prosperou.

A polémica desatada com as palavras da ministra da Justiça sobre o mandato da procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, obriga a regressar ao tema. O que foi, afinal, o mais relevante no mandato da PGR? A acusação a Sócrates? As investigações aos poderosos, como Ricardo Salgado? Na verdade, essas são questões simbolicamente relevantes mas não se esgota nelas a importância deste mandato que está a acabar.O mais importante foi, ao fim de um período negro de seis anos, marcado pela maior politização de sempre do cargo, ter devolvido a normalidade democrática à função. Com Joana Marques Vidal na PGR e Paula Teixeira da Cruz no Ministério da Justiça acabou um tempo de total promiscuidade entre o poder político e a PGR. O balanço desses anos negros não está sequer verdadeiramente feito. Alberto Costa e Alberto Martins, os piores ministros da Justiça que a memória alcança, foram meros fantoches nas mãos de Sócrates e prestaram-se a serviços lamentáveis de subordinação do Ministério Público aos desígnios do então primeiro-ministro e de amigos seus como Proença de Carvalho e Dias Loureiro.Desde logo, no primeiro caso, na questão da designação de Pinto Monteiro para procurador-geral, um exemplo acabado dos riscos que uma nomeação opaca e negociada nos bastidores de certo tipo de interesses acarreta para a democracia e o interesse público. Pinto Monteiro foi nomeado contra o que tinha ficado acertado nas negociações do pacto da justiça entre o PSD, então liderado por Marques Mendes, e o PS. Foi nomeado, na prática, pelo seu amigo Proença, com o caminho aberto em Belém por Dias Loureiro. Um sistema blindado na perspectiva da confiança institucional – nomeação do Presidente sob proposta do Governo – naufragou às mãos de uma negociata.