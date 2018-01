O exército da Turquia encetou uma operação militar na Síria, sobre a zona de Afrin. O país diz estar a bombardear os alvos, curdos, via terra e ar. A confirmação foi dada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Mevlut Cavusoglu.A Turquia alega que só está a atingir terroristas, e que os demais intervenientes no conflito na Síria foram informados sobre a operação. Ankara já fez saber que espera que os seus aliados não estejam ao lado de organizações terroristas, indica a Reuters. Além disso, o governo turco enviou um documento escrito ao governo da Síria, liderado por Bashar al-Assad.A operação não conta com o apoio da Rússia, que hoje teve de deslocar as tropas e polícias militares que tinha na região de Afrin. A Rússia informou que apoiará diplomaticamente a Rússia e que na Organização das Nações Unidas, pedirá que a Turquia pare a operação militar.O governo turco alega que os militantes curdos das YPG (Unidades de Protecção Popular, organização armada do Curdistão) e PKK (Partido dos Trabalhadores do Curdistão, organização que luta contra o governo turco) estão alojados nesta zona e pretendem atacar território da Turquia.