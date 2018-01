As imagens do desalento de Ali Mese tornaram-se virais.

As imagens desoladoras de Ali Mese, um idoso turco de 82 anos, tornaram-se virais. O homem foi registado pelo fotojornalista Ilhami Çetin a agarrar um gato, enquanto chora e os bombeiros apagam as últimas chamas do incêndio que lhe destruiu a casa.



Mese, que habita na aldeia de Ordular, Turquia, originou o acidente sem querer. Tentava criar fogo no seu forno a lenha, e usou gasolina. Tal fez com que o forno explodisse e a casa ficou completamente destruída. Ali e a família foram retirados e não sofreram ferimentos graves.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="tr" dir="ltr">Mudurnu’da sobayi yakmaya çalisirken evi yanan Ali dede Her seyi yansa da belki de en degerlisini kurtariyor, kedisini... O minige gösterdigin merhamet sana güzellikler getirsin Ali dede.. ?? <a href="https://t.co/uYWnPzaKW1">pic.twitter.com/uYWnPzaKW1</a></p>— Hikmet Anil Öztekin (@HikmetAnil) <a href="https://twitter.com/HikmetAnil/status/953934919079792640?ref_src=twsrc%5Etfw">18 de janeiro de 2018</a></blockquote>

Mas o mesmo não aconteceu aos vários gatos de que o homem cuidava. Só um, o da imagem, sobreviveu às chamas, o que alimentou o desalento de Ali.



O idoso esteve hospitalizado um dia. Saiu com uma mão engessada e já foi reunido com o seu gato, de novo.