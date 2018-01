Avião sai de pista e mergulha no Mar Negro na Turquia

A carregar o vídeo ...

Um avião derrapou e saiu da pista durante a aterragem no aeroporto de Trabzon, no noroeste da Turquia, e mergulhou de nariz por uma encosta, quase entrando no Mar Negro.

O pânico instalou-se entre os 162 passageiros do voo da Pegasus Airlines. Mas passageiros e tripulação acabaram por ser evacuados em segurança e sem qualquer ferimento.



Segundo o governador de Trabzon, Yücel Yavuz, as causas do incidente, que obrigou ao encerramento do aeroporto por algumas horas, ainda não foram apuradas.