A empresa britânica Gemfields foi acusada de violação de direitos humanos por parte de trabalhadores da exploração de minas de rubis em Montepuez, no norte de Moçambique, e divulgou hoje detalhes do processo com o propósito de contestar as queixas.



De acordo com a empresa, os 29 queixosos pretendem chegar a acordo antes de acionar o processo em tribunal, mas a Gemfields diz que espera pela acusação para se defender perante um juiz.



A firma é proprietária da Montepuez Ruby Mining, acusada de maltratar e matar garimpeiros e de abusivamente tomar posse de terrenos.



Em comunicado, a Gemfields referiu que oferece formação em direitos humanos aos colaboradores, à polícia moçambicana e às forças governamentais.



Apesar de reconhecer já terem existido casos de violência, indicou que estes "têm sido muitas vezes entre grupos rivais de mineiros artesanais".



A mina foi descoberta por um agricultor local em 2009 e desde então têm ocorrido vários episódios violentos entre os mineiros e as empresas de exploração.



"No entanto, quando tais incidentes ocorreram, a Montepuez Ruby Mining tomou medidas, trabalhando em estreita colaboração com as autoridades e dando assistência humanitária a garimpeiros e membros da comunidade", concluiu.



A licença da Gemfields em Montepuez, província de Cabo Delgado, abrange uma área de cerca de 33.600 hectares.