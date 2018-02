As autoridades do México encontraram, no estado de Jalisco, uma cria de tigre de Bengala numa caixa de plástico. O animal foi detectado por um cão da polícia.

Na quarta-feira da semana passada, a polícia encontrou uma cria de tigre sedada e desidratada. O animal, que tinha como destino um endereço no estado de Querétaro, no centro do país, estava deitado no meio de pedaços de jornal rasgados. Apesar do estado em que foi encontrado, não precisou de cuidados de saúde e foi enviado para um abrigo de animais.

O caso está a ser investigado pela polícia mexicana, que partilhou as imagens da cria através do Twitter.





#Jalisco Con apoyo de oficiales caninos, rescatamos a un tigre de bengala enviado por paquetería de forma ilegal y en condiciones inadecuadas para el animal. ¡Protegemos la vida en todas sus manifestaciones! Tu reporte cambia vidas, ¡no lo dudes! pic.twitter.com/VDeyEQRrbo — Policía Federal Mx (@PoliciaFedMx) 7 de fevereiro de 2018







"Com o apoio de agentes caninos, resgatámos um tigre de Bengala enviado ilegalmente pelos serviços de encomendas e em condições impróprias para o animal. Protegemos a vida em todas as suas manifestações! A sua denúncia pode mudar vidas, não hesite!", escreveu a polícia federal.