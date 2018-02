Um alto responsável do Ministério do Interior iraquiano afirmou que Abu Bakr al-Baghdadi está vivo e em tratamento num hospital de campanha na Síria.

Um alto responsável do Ministério do Interior iraquiano afirmou esta segunda-feira que o chefe do grupo terrorista Estado Islâmico (EI), Abu Bakr al-Baghdadi, está vivo e em tratamento num hospital de campanha na Síria, após ter sofrido ferimentos num ataque aéreo.



"Temos informações que não deixam dúvidas e documentos de fontes no seio da organização terrorista segundo as quais ainda está vivo, escondido na (região de) Jaziré", declarou o director-geral do Departamento de Informações e de Contra-Terrorismo, Abu Ali al-Basri, citado segunda-feira pelo jornal governamental iraquiano As Sabah.



O EI ainda mantém uma presença nesta região do nordeste da Síria, uma grande planície desértica adjacente ao Iraque.



Segundo o responsável iraquiano, o chefe ‘jihadista’ "tem ferimentos, sofre de diabetes e (tem) fracturas no corpo e nas pernas que o impedem de andar sem ajuda". Estes ferimentos, salientou, "devem-se aos ataques aéreos contra os redutos do EI no Iraque".



As autoridades iraquianas publicaram na semana passada uma lista de "dirigentes terroristas procurados internacionalmente", no topo da qual surge o auto-proclamado "califa" do Estado Islâmico, mas com o seu nome verdadeiro: Ibrahim Awad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai, nascido em 1971.



A 16 de Junho, o Governo da Rússia afirmou que, provavelmente, terá matado Abu Bakr al-Baghdadi num ataque da sua aviação perto de Raqqa, na Síria. Também declarou depois que continuava a tentar confirmar a morte do líder do EI.



A 01 de Setembro, um alto responsável militar norte-americano afirmou que o chefe do Estado Islâmico estava, sem dúvida, vivo, e provavelmente escondido no vale do Eufrates, no Leste da Síria.