Se entrou no site do Dinheiro Vivo até hoje, então usaram o processador do seu computador e roubaram a sua electricidade para gerar riqueza através da mineração de moedas digitais. Uma bitcoin, a mais conhecida destas moedas, vale mais de 16 mil dólares (cerca de 13 mil euros).





As pessoas cujos computadores gerem operações de mineração são chamadas mineiros.

Estava implementado na barra de mercados financeiros do Dinheiro Vivo, situada no topo da homepage deste jornal, um script de mineração de criptomoedas. Trata-se de um conjunto de instruções em código que executa funções que validam as transacções de moedas digitais resolvendo complexas equações matemáticas.Os mineiros, após validarem um movimento de uma criptomoeda, são recompensados com moedas. Contudo, minerar acarreta um esforço financeiro gigante, devido aos enormes gastos de energia eléctrica. Neste caso, quem fez este script usa 100% dos processadores dos computadores dos visitantes para minerar criptomoedas, aumentando os custos de consumo energético de quem visita a página e lucrando com isso.A criptomoeda que estava a ser minerada através do site do Dinheiro Vivo era a Monero, uma moeda digital que privilegia o anonimato e que é popularmente usada para o cibercrime. É também uma moeda altamente valorizada: cada unidade desta criptomoeda vale 471,89 dólares (cerca de 391 euros).Um especialista em cibersegurança, que prefere manter o anonimato, explicou àque "os elementos da página não enganam": "Há um Cryptoloot [um mineiro de Monero em Javascript] que está a correr um script malicioso na barra do PSI20". "O site está a enviar data para este cryptoloot. Quem está por detrás disto está, sem dúvida, a usar a electricidade dos visitantes. Estão a aumentar e a roubar o consumo energético dos processadores dos visitantes para minerar criptomoedas", descreveu o informático.

Contudo, a mesma fonte garante que "não há maneira de provar" que a implementação deste script tenha sido intencional por parte do Dinheiro Vivo: "É possível que o Dinheiro Vivo tenha sido vítima de um plugin infectado por este script".



Fonte do Dinheiro Vivo garante à SÁBADO que, após terem sido notificados este domingo sobre este incidente, o jornal retirou a barra do PSI20. "Neste momento não há risco porque a barra foi retirada", explica a mesma fonte. Contudo, vão averiguar se houve risco real no passado: "Só saberemos se houve risco real depois de concluir a análise forense que está a decorrer internamente dentro do grupo Global Media."



Entretanto, o Dinheiro Vivo publicou um comunicado a dizer que foi alvo de um ataque informático.

O script de mineração que estava no site do Dinheiro Vivo

Os computadores ficam "mesmo lentos"



O informático que falou com a SÁBADO explica que esta situação "torna o computador mesmo lento", pois "consome toda a energia do CPU" dos computadores.



"Estou a usar um bom computador, com um processador de qualidade. Basta eu entrar no site do Dinheiro Vivo para ele ficar logo lento e com as ventoinhas no máximo", concretiza.



E não é o único. Um utilizador português do Reddit fez o teste:

"Os sites de jogos e vídeos são mais utilizados em termos deste tipo de recursos. São utilizados durante mais tempo pelos utilizadores, pelo que estes também não percebem que estão a ser usados", disse ao

uma analista.

O Dinheiro Vivo não é o primeiro. Um pouco por todo o mundo, outros sites usam - intencionalmente ou não - este script com a finalidade de gerar receitas.Segundo o The Guardian, usar o processador dos computadores dos visitantes para gerar receitas com criptomoedas é uma das soluções que alguns sites têm encontrado para combater a queda de receitas de publicidade online.Um dos casos conhecidos é o The Pirate Bay, que tem um script para minerar bitcoin, a criptomoeda (ou moeda virtual) mais conhecida (e valiosa) do mundo.Criada em 2009 por "Satoshi Nakamoto" - um pseudónimo usado pelo criador/criadores da moeda -, a bitcoin é uma moeda descentralizada (não regulada por uma entidade oficial como um banco central) usada por pessoas de todo o mundo.Como é que acontece a mineração de criptomoedas? Com mineiros, utilizadores que asseguram as transacções de bitcoin. Os mineiros têm um ou vários computadores específicos, ASIC, que validam os movimentos na Blockchain resolvendo complexas equações matemáticas. Após validarem um block - nome dado a cada transacção -, o computador do mineiro é recompensado com bitcoins pelo trabalho.Contudo, minerar acarreta um esforço financeiro gigante. O cryptojacking acontece quando se mina com um computador alheio, roubando a electricidade de outros utilizadores para seu proveito.