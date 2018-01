"Estamos a analisar, mas ainda não dispomos de informação, precisamos de saber em que o banco se baseia, para então termos uma posição", frisou uma porta-voz da DECO ao Dinheiro Vivo, acrescentando que a associação já contactou o banco e que esper agora os "respectivos esclarecimentos".



O Banco de Portugal também não quis explicar se o banco pode impedir os clientes de receberem nas suas contas transferências autorizadas pelo banco central.



A DECO - Associação de Defesa do Consumidor recebeu várias queixas de clientes do Santander Totta que investiram em criptomoedas (como a bitcoin) e viram-se impedidos de receber o dinheiro nas suas contas.De acordo com a notícia avançada pelo Dinheiro Vivo, a DECO já esta a analisar a situação e já contactou o banco em causa. A associação terá pedido esclarecimentos sobre a recusa do Santander em receber transferências de euros de criptomoedas, que têm autorização do Banco de Portugal.