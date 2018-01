Ainda está para chegar o dia em que será atingido o consenso sobre qual a melhor dieta. Será mesmo a Mediterrânica? Ou a do Paleolítico? E devemos pesar-nos de manhã, ou à noite? O chocolate é prejudicial ou milagroso? Estas discussões existem há anos, entre a comunidade "científica". No entanto, muito provavelmente, essa mesma comunidade nunca pensou ver o dia em que chegava esta nova moda: a água crua. E o que é esta "nova" bebida? Não é nada mais nada menos do que água recolhida na fonte, sem ser esterilizada, filtrada ou tratada de qualquer forma. É simplesmente água (realmente) natural e engarrafada.Ideia simples? Aparentemente e levou também empresas como a Live Water do Oregón ou a Tourmaline Spring do Maine, ambas sediadas nos EUA, a ganharem "rios" de dinheiro.A primeira empresa, a Live Water, vende um litro de água por 23 dólares (aproximadamente 19 euros). E quais as propriedades desta água? Permite a quem bebe esta água não estar totalmente ligado à rede de águas do país ou cidade e também beber água "pura". O resultado? Milhões de euros para algumas das empresas que exploram este negócio.Só a Zero Mass Water, desde Novembro, quando lançou o seu negócio, conseguiu reunir 24 milhões de dólares (cerca de 20 milhões de euros) em investimento.Como confirmou o jornal norte-americano The New York Times, aqueles que compram esta água têm em comum um certo "receio" da água da torneira, principalmente do flúor que existe no líquido e devido aso tubos de chumbo por onde esta corre.E a água engarrafada? Os defensores desta "água crua" argumentam que a forma como é filtrada impede bactérias saudáveis de chegar à água.Nos EUA, milhares de pessoas criticam a água da torneira há décadas. No entanto, esse movimento tem cada vez mais adeptos e o negócio da água crua não passou ao lado de alguns investidores de Silicon Valley, que se propuseram a fazer fortunas através de água não tratada e "não contaminada".E tudo parece de ouro, neste projecto, mas a Organização Mundial de Saúde (OMS) tem dados "diferentes". Todos os anos morrem mais de 500 mil pessoas que consomem água não tratada "de forma voluntária ou involuntária". Grande parte dessas mortes estão ligadas a diarreias que resultam da insalubridade das águas.