Ren Zhengfei, fundador e presidente executivo da chinesa Huawei, terceiro fabricante mundial de smartphones, impôs a si próprio uma multa de 130 mil euros por "má gestão", avançou a imprensa chinesa.De acordo com um documento interno da Huawei, difundido na quinta-feira à noite, a administração deve assumir responsabilidades pela "liderança ineficaz".O mesmo documento apontou que algumas unidades da empresa revelaram problemas de qualidade "graves" e "fraudes".Os três vice-presidentes da Huawei foram também multados cada um em 63.000 euros.Segundo o jornal chinês The Paper , a chefia intermédia e superior da empresa chinesa é frequentemente despromovida por erros, mas que podem voltar a assumir os cargos se apresentarem bons resultados.A constante promoção e despromoção de quadros é considerada parte do modelo de gestão da Huawei, o terceiro fabricante mundial de smartphones, atrás da Samsung e Apple, indicou o portal.A Huawei tem escritórios em Lisboa, onde conta também com um centro de inovação e experimentação. Segundo a AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal), desde 2004, a firma chinesa investiu 40 milhões de euros em Portugal.