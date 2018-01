Governo da Madeira aprova ordenado mínimo de 592 euros para 2018

Novo valor representa um aumento de 22 euros em comparação com o montante de 2017.

O Conselho do Governo Regional da Madeira aprovou esta quinta-feira o novo valor de 592 euros para o salário mínimo regional a vigorar este ano, o que representa um aumento de 22 euros em comparação com o montante de 2017.

O texto das conclusões da reunião semanal do executivo madeirense liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque refere que esta proposta de retribuição mínima mensal será enviada à Assembleia Legislativa da Madeira e prevê efeitos retroactivos a 1 de Janeiro deste ano.

"Este acréscimo salarial visa contribuir, nos limites do possível e da atual conjuntura económica, para a melhoria dos níveis remuneratórios do conjunto de trabalhadores que auferem retribuições mais baixas, no cumprimento dos objectivos da política social, assumidos pelo Governo Regional", pode ler-se no documento.

A 30 de Março de 2017, o parlamento insular fixou o valor da retribuição mínima mensal em 570 euros, o que representou um acréscimo de 2,3% em relação ao montante nacional.

Este montante correspondeu a um aumento de 30 euros mensais para mais de 8.000 trabalhadores na Madeira.

Este ano, o salário mínimo nacional é de 580 euros.

Na reunião, outra das decisões tomadas pelo executivo madeirense foi atribuir a responsabilidade à Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais de organização das comemorações do Dia da Revolta da Madeira (4 de Abril), do Dia do Trabalhador (1 de Maio) e do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses (1 de Julho), autorizando "a realização dos procedimentos atinentes às mesmas".