Os turistas estão a gastar mais nas visitas ao país. Segundo dados o Instituto Nacional de Estatística, o número de turistas nacionais e estrangeiros aumentou 8% entre Janeiro e Novembro de 2017 em comparação ao mesmo período de 2016, avança o Diário de Notícias.

Mas a facturação originada por estes turistas foi quase o dobro, mais de 3,2 mil milhões de euros.

Os números colocam o turismo como o segundo motor da economia em 2017, quase ao nível das indústrias de metalomecânica, máquinas, automóveis e química juntas.

"As indústrias de capital intensivo (metalomecânica, máquinas, automóveis e química) são responsáveis por cerca de 33% do crescimento das exportações de bens e serviços em 2017, seguindo-se o turismo, que contribuiu com 28% do crescimento", refere um estudo entregue pelo ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral.

"O nosso esforço não é fazer o turismo crescer em número e nos lugares onde há muita intensidade turística, mas exactamente o contrário", disse o ministro da Economia. "O plano é garantir que o turismo cresce mais em valor do que em número, e isso já está a acontecer."