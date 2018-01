Vencedor só se decidiu na conversão das grandes penalidades. Sporting é o campeão de Inverno.



O Sporting venceu este sábado a Taça da Liga, batendo o Vitória nas grandes penalidades por 4-3, após 1-1 no tempo regulamentar. A final disputou-se no Estádio Municipal de Braga.



À terceira final, e também decidida por grandes penalidades, depois de ter perdido nas duas primeiras edições para os sadinos e para o Benfica, o Sporting conquista o troféu, tendo William Carvalho anotado o pontapé decisivo, depois de Podstawski ter sido o único jogador a falhar a sua grande penalidade.



A equipa sadina, que venceu a primeira edição do troféu frente aos "leões" nas grandes penalidades, entrou melhor no encontro e adiantou-se logo aos quatro minutos, através de Gonçalo Paciência, tendo o Sporting igualado aos 80, pelo holandês Bas Dost, na conversão de uma grande penalidade.



Marcadores das grandes penalidades:



(1-0) Gonçalo Paciência.



(1-1) Bas Dost.



(2-1) Patrick.



(2-2) Bruno Fernandes.



(2-2) Tomás Podstawski (à barra).



(2-3) Mathieu.



(3-3) Edinho.



(3-4) Coates.



(4-4) Arnold.



(4-5) William Carvalho



O Benfica continua a ser a equipa com mais taças da Liga conquistadas, sete, enquanto Jorge Jesus é o técnico mais galardoado, com seis troféus, cinco pelos "encarnados" e um pelo Sporting.