O Manchester United de José Mourinho volta a perder pontos na Premier League. Desta vez, contra o Burnley, contra o qual só evitou a derrota nos descontos do jogo

José Mourinho viveu hoje mais um dia amargo, depois do Manchester United ter empatado em casa contra o Burnley (2-2), evitando a derrota já nos descontos do jogo da 20.ª jornada da Liga inglesa de futebol.



O Burnley chegou mesmo ao intervalo a vencer por 2-0, mas Lingard saiu do banco de suplentes para reduzir a diferença por duas vezes.



Este é o segundo empate consecutivo da equipa de José Mourinho, que antes do Natal também empatou 2- 2 com o Leicester.



Os fracos resultados colocam o Manchester United cada vez mais distante do rival, o Manchester City, que é treinado por Pep Guardiola, na luta pelo título.



A equipa do treinador catalão tem 12 pontos de vantagem e pode aumentá-la para 15. Já o campeão em título, Chelsea, venceu o Brighton por 2-0 e ficou a um ponto do segundo lugar.



Os jogadores ainda aqueciam quando o avançado Ashley Barnes, na sequência de um livre na esquerda, beneficiou de indefinição na área para apanhar a bola solta e inaugurar o marcador, aos 3 minutos.



O Burnley, na sétima posição, não surgiu apenas para defender, e o extremo Arfield desviou a bola para trave, em novo aviso dos visitantes, aos 12 minutos.



Aos 36, aconteceu um dos momentos do jogo, com o médio belga ex-FC Porto Steven Defour a cobrar um livre exemplarmente, e a bola a entrar ao ângulo e fazer o 0-2.



Os 'red devils' regressaram para a segunda parte com vontade de recuperar a desvantagem, e Lingard, que entrou a substituir Rojo, cometeu a proeza de, na cara do guarda-redes, acertar-lhe no rosto, com a bola rolar até à trave, sem entrar (50).



Três minutos depois, o avançado redimiu-se, ao desviar com o calcanhar um cruzamento para o fundo das redes, devolvendo alento à equipa que, instalada no meio campo adversário, conseguiu o empate já aos 90+1, apanhando uma bola solta na área e rematando forte para o 2-2.



Com Lusa.