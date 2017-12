Lewis Hamilton disse ao sobrinho que não devia usar vestidos de princesa

O piloto britânico de Fórmula 1 e actual campeão da modalidade, Lewis Hamilton, está a enfrentar uma onda de indignação depois de ter publicado um vídeo na sua conta de Instagram onde critica o sobrinho, uma criança, por ter usado um vestido de princesa na noite de Natal.



Lewis Hamilton começa o vídeo dirigindo-se aos 5,7 milhões de seguidores que "está muito triste."

"Olhem para o meu sobrinho", e aponta o telemóvel para a criança que aparece divertida com um vestido de princesa e uma varinha de condão.

"Porque estás a usar um vestido de princesa? Foi o que tu recebeste no Natal?"

O rapaz confirma com a cabeça sorridente. "Porque é bonito!" responde. Mas Lewis Hamilton reage à felicidade da criança com um aviso em voz alta: "Os rapazes não usam vestidos de princesa!"

As reacções foram imediatas a maioria acusaram o piloto de humilhar o sobrinho e estereotipar de forma negativa o que um rapaz pode ou não vestir.





I hope @LewisHamilton properly thinks and apologises to his nephew for that video. Thinks about why it is so horrible, and considers donating to a charity which supports LGBT youth. That video is a video so many of us have experienced. Gross. It sticks with you