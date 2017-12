no programa

, do Porto Canal.

"Um secretário de Estado que nada faça para impedir este tipo de comportamentos por parte dessa claque [No Name Boys] só tem um caminho: demitir-se ou ser exonerado. A acção dele tem sido nefasta ao futebol português, é cúmplice nestas coisas. João Paulo Rebelo tem o exercício dele manchado pelo sangue do adepto que morreu [na véspera do Sporting-Benfica]. Porque isso aconteceu em Abril e até agora não se ouviu uma acção contra essa claque. Essa claque tem histórico de mortes. O que fez? Zero. O que é que o instituto público sob a jurisdição dele fez até agora? Zero", disse ainda Francisco J. Marques.





"O Governo está empenhado, como desde sempre esteve empenhado, ao combate ao discurso do ódio, na defesa de classes absolutamente determinantes para o regular funcionamento desta modalidade, como é a classe da arbitragem", afirmou, defendendo " soluções pacificadoras e construtivas"

Recorde-se que o Ministério Público acusou um adepto do Benfica, com ligações à claque No Name Boys, pelo atropelamento de um adepto italiano nas imediações do Estádio da Luz.

Estas declarações surgem depois de um entrevista do governante sobre o clima que se vive no futebol português à Rádio Renascença.que