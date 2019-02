O venezuelano deu 24 horas ao embaixador e restantes representantes diplomáticos colombianos para saírem da Venezuela.

Vivem-se momento de grande tensão na Venezuela. Nicolás Maduro vai cortar diplomáticas com a Colômbia, por onde camiões com ajuda humanitária têm entrado no país, e expulsou os funcionários da embaixada colombiana na Venezuela, avança a agência AFP.



A informação foi avançada por Maduro, num discurso de uma hora. O venezuelano deu 24 horas ao embaixador e restantes representantes diplomáticos colombianos para saírem da Venezuela. "És o Diabo", atirou Maduro a Iván Duque, presidente da Colômbia.



Esta terça-feira, vários militares venezuelanos desertaram o país, entre eles o Major-general do exército Hugo Enrique Parra Martínez e outros 13 militares. Os desertores rumaram para a Colômbia para se juntar a Juan Guaidó na luta por uma "Venezuela livre".



Entretanto, vários comboios humanitários têm tentado entrar na Venezuela pelas fronteiras com o Brasil e a Colômbia. Pelo Brasil, já entrou o primeiro camião. Pela Colômbia tem havido alguma dificuldade, com as tropas venezuelanas a usarem gás lacrimogéneo e balas de borracha. "Anunciamos que os camiões de ajuda humanitária provenientes da Colômbia já estão em território venezuelano. O regime usurpador está impedindo o seu avanço. Não admitem as nossas decisões irreversíveis de viver em liberdade", diz o presidente interino venezuelano, Juan Guaidó.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="es" dir="ltr">¡Atención Venezuela! <br><br>Anunciamos que los camiones de la ayuda humanitaria provenientes de Colombia ya están en territorio venezolano. <br><br>El régimen usurpador está impidiendo su paso. <br><br>No podrán con nuestra decisión irreversible de vivir en libertad. <br><br> <a href="https://twitter.com/hashtag/23FAvalanchaHumanitaria?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#23FAvalanchaHumanitaria</a> <a href="https://t.co/PBFJnRnaJm">pic.twitter.com/PBFJnRnaJm</a></p>— Juan Guaidó (@jguaido) <a href="https://twitter.com/jguaido/status/1099369334319837184?ref_src=twsrc%5Etfw">23 de fevereiro de 2019</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>