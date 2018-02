Em 1961, a norte-americana Lilian Serret decidiu escrever sem pudor sobre as suas relações amorosas. O livro foi banido pela justiça.

Das aventuras da adolescência aos casos extraconjugais, sem esquecer os três casamentos e os cinco filhos. Na década de 60, a norte-americana Lilian Maxine Serett, então com 36 anos, descrevia em pormenor a sua vida sexual no livro The Housewife’s Handbook and Selective Promiscuity (manual da dona de casa e promiscuidade selectiva). Sem pudor, querendo mostrar que "é normal e saudável haver várias formas de expressão sexual", abordou temas como masturbação, orgasmo, saúde sexual, aborto e gravidez. Tudo numa linguagem simples – "para que os vizinhos pudessem entender".



Numa época em que "as mulheres tinham aversão ao pénis", segundo Serett, o livro escrito sob o pseudónimo Rey Anthony causou enorme controvérsia. Tanta que, em 1966, cinco anos depois da sua publicação, o editor Ralph Ginzburg foi julgado e condenado a oito meses de prisão. Todas as cópias do livro foram destruídas e a obra foi proibida pelo Supremo Tribunal, uma decisão única no país.



Passaram 51 anos e a obra continua a não poder ser impressa – porque a sentença nunca foi revogada. The Housewife’s Handbook and Selective Promiscuity está apenas disponível numa versão para Kindle, publicada em 2011 por uma das filhas.



Descoberta do prazer na infância

Publicado pouco antes da grande revolução sexual da década de 60 e da generalização da pílula, Serett descreve a sua descoberta do prazer muito cedo. Numa "época de selvagens sexuais" sempre defendeu que o sexo era saudável e natural. "Temos de reestruturar a nossa situação legal, de forma a que os adultos possam agir como adultos e ter direitos para usarem os seus corpos como quiserem", afirmou em 1963 num programa de rádio.



Muitos dos seus amigos aparentemente mais liberais acabaram por se afastar. Alguns dos mais conservadores permaneceram, por acreditarem que o livro tinha "dicas úteis para salvar o casamento". "O que é o clítoris?", perguntou-lhe um deles.



Uma das reacções mais inusitadas veio da máfia. A organização informou Serett que ia impedir a distribuição do livro em Tucson, Arizona, cidade natal da autora. Serett ignorou o comentário e mentiu-lhes sobre o local de impressão da obra.

Com os anos, Serett, que morreu em 1994, com 70 anos, acabou por se tornar um dos rostos da defesa dos direitos sexuais e da emancipação feminina. Chegou a dar workshops sobre sensualidade. Queria acabar com a ideia de que "qualquer acto sexual que não incluísse a deposição de esperma na vagina era considerado antinatura", escreveu no livro.



Artigo publicado originalmente na edição n.º711, no dia 14 de Dezembro de 2017.