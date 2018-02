Padre que perfilhou criança aplaudido na última missa

Giselo Andrade foi afastado das suas funções enquanto pároco da igreja do Monte, Madeira.

O padre Giselo Andrade deu ontem à noite a sua última missa na igreja do Monte, Madeira. O padre que assumiu a paternidade de uma criança foi dispensado das suas funções nesta paróquia, passando a trabalhar na área das comunicações da diocese do Funchal.



Segundo o Diário de Notícias da Madeira, o padre Giselo teve de parar de falar duas vezes no final da missa, para controlar a emoção. Muitos fiéis choraram.



A cada um dos paroquianos, o padre do Monte entregou pessoalmente um pequeno livro e uma medalha do Beato Carlos. É "difícil a separação" porque "todas as distâncias provocam sofrimento", afirmou durante a missa. "Não é fácil deixar e partir" mas aceitou com "alegria" a sua nova função.



Durante a cerimónia, o padre Giselo Andrade foi ovacionado três vezes: no final da homilia, na última declaração, e antes de sair do altar.



O cónego Vítor Gomes, que em 2009 foi substituído por Giselo Andrade, não deverá ser bem aceite pelos paroquianos. Segundo o Diário de Notícias da Madeira, estão previstos uma concentração e um cerco de protesto durante a chegada do cónego.