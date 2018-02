Um pediatra que cuida de pacientes em cuidados paliativos questionou-os sobre o que dava sentido à vida.

O médico Alastair McAlpine estava farto de só ler histórias negativas no seu feed de Twitter. Este pediatra da África do Sul, que lida com casos de crianças em cuidados paliativos, decidiu agir e criar uma lista de conselhos de vida dados pelos seus pacientes. Alastair questionou crianças entre os quatro e nove anos de idade e dividiu as suas respostas em várias categorias.



"Perguntei a alguns dos meus pacientes em cuidados paliativos o que tinham preferido durante a vida, e o que lhe dava sentido. As crianças podem ser tão sábias, sabem. Aqui estão algumas das respostas", escreveu no primeiro tweet.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">For an assignment, I asked some of my terminal paediatric palliative care patients what they had enjoyed in life, and what gave it meaning. Kids can be so wise, y'know. Here are some of the responses (Thread).</p>— Alastair McAlpine (@AlastairMcA30) <a href="https://twitter.com/AlastairMcA30/status/958992790028988416?ref_src=twsrc%5Etfw">1 de fevereiro de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



Logo no início, o médico revelou o que não tinha apaixonado estas crianças. "Primeiro: ninguém disse que gostava de ter visto mais televisão; ninguém disse que queria ter passado mais tempo no Facebook; ninguém disse que gostava de discutir com os outros; ninguém gostava do hospital", contou.



<blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">First: <br>NONE said they wished they'd watched more TV <br>NONE said they should've spent more time on Face Book<br>NONE said they enjoyed fighting with others<br>NONE enjoyed hospital <br>/1</p>— Alastair McAlpine (@AlastairMcA30) <a href="https://twitter.com/AlastairMcA30/status/958992792004579328?ref_src=twsrc%5Etfw">1 de fevereiro de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



Passando às suas coisas preferidas, muitas crianças deram o exemplo dos seus animais e dos pais. "Adoro o Rufus, a forma engraçada como ele ladra faz-me rir; adoro quando a Ginny se encosta a mim à noite e ronrona; era mais feliz quando montava o Jake na praia", recordaram estes miúdos.



Sobre os familiares, disseram coisas como: "Espero que a mãe fique bem. Ela parece triste", ou "O pai não pode preocupar-se. Vai ver-me de novo em breve", ou ainda "Deus vai tomar conta dos meus pais quando eu desaparecer". Todas as crianças disseram adorar que os pais lhes lessem histórias, os fizessem rir, e o tempo passado com a família.



Apesar de muito jovens, estes pacientes também demonstraram alguns arrependimentos, relacionados com terem pensado demasiado sobre o que os outros achavam delas. Valorizaram sim as pessoas que as trataram normalmente, apesar da doença. "Os meus amigos verdadeiros não se importaram quando o meu cabelo caiu", ou "A Jane visitou-me depois da operação e nem reparou na cicatriz!", foram algumas respostas dadas ao médico.



Finalmente, o pediatra compilou os conselhos dados pelas crianças: "Sejam gentis. Leiam mais livros. Passem tempo com a vossa família. Façam piadas. Vão à praia. Abracem o vosso cão. Digam àquela pessoa especial que a amam. Estas são as coisas que estes miúdos preferiam ter feito mais. O resto são detalhes. Oh… e comam gelado."



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Take home message:<br>Be kind. Read more books. Spend time with your family. Crack jokes. Go to the beach. Hug your dog. Tell that special person you love them.<br><br>These are the things these kids wished they could've done more. The rest is details.<br><br>Oh... and eat ice-cream. /End</p>— Alastair McAlpine (@AlastairMcA30) <a href="https://twitter.com/AlastairMcA30/status/958992814762811393?ref_src=twsrc%5Etfw">1 de fevereiro de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



No Twitter, várias pessoas reagiram às mensagens de Alastair McAlpine e fizeram-no sentir o seu apoio. "É extraordinário. Eu acredito em agradecer às pessoas quando elas dizem algo bonito, mas eram demasiadas para conseguir responder a todas", contou o pediatra à BBC.



"Por horrível que seja quando uma criança morre, uma das melhores recompensas é uma morte digna e sem dor. Se posso fazer com que as suas vidas sejam ligeiramente menos más, vale a pena. Esse pensamento mantém-me a trabalhar", considerou Alastair. "A melhor parte do meu trabalho agora que conheço estas crianças extraordinárias e as suas famílias. Caminho ao lado deles numa estrada especial."