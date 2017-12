O Natal recheado dos polícias sinaleiros

Afesta começava de manhã cedo, no dia 23 de Dezembro. Primeiro, eram montados pinheiros enfeitados com fitas douradas e iluminação eléctrica junto aos postos dos polícias sinaleiros. Em Lisboa, as peanhas (bases em que o agente se empoleirava) escolhidas eram as da Praça dos Restauradores, do cruzamento da Rua Garrett e Rua do Carmo, do Rossio e da Avenida da Liberdade.





pub

Depois, eram distribuídas as ofertas, que se acumulavam em monte junto aos sinaleiros. As pessoas juntavam-se para observar. Havia bacalhau, vinho do Porto, bolachas, arroz, açúcar, batatas, carvão, tabaco e botas. Às vezes, surgiam dádivas surpreendentes: um frigorífico, um bezerro, uma cama com colchão e até um automóvel.