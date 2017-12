Quem eram os sete melhores amigos de Jesus

Na noite de quinta-feira, Jesus juntou os apóstolos no primeiro andar de uma casa e partilhou com eles a Última Ceia. Numa sala mobilada, lavou os pés aos 12 homens que escolhera para o seguirem, reuniu-os à mesa e disse-lhes que em breve teria de os deixar. Não era motivo para ficarem tristes, e explicou-lhes porquê: "Ninguém tem mais amor do que quem dá a vida pelos seus amigos. (...) Já não vos chamo servos; (...) a vós chamei- -vos amigos porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi ao meu Pai." (Jo 15: 13-15)





A viúva que recebe JesusNa Bíblia, o Evangelho segundo São João é claro: "Jesus era muito amigo de Marta, da sua irmã [Maria] e de Lázaro." (Jo 11: 5) De tal maneira que pediu a Deus que lhes ressuscitasse o irmão. "Os textos dão a entender que Jesus descansava e recuperava forças na Betânia, em casa desta família, onde se sentia bem acolhido", diz à SÁBADO o pastor adventista Paulo Renato.Ao que tudo indica, Marta seria a irmã mais velha: foi ela que saiu ao encontro de Cristo assim que ele entrou em Betânia para contar que o irmão morrera e assumiu a importante função de o receber e servir na sua casa depois de Lázaro voltar à vida."Pensa-se que ela era viúva", acrescenta Paulo Renato. "Estas mulheres podiam ter uma vida muito complicada. Havia uma regra do povo de Israel segundo a qual, por morte do marido, elas deveriam casar com um irmão do marido ou ficar por sua conta e risco." A posição social da família, no entanto, pode ter facilitado a situação.Muitos cristãos acreditam que Marta e Maria referidas no evangelho de João são as mesmas de que fala Lucas. Na versão deste evangelista, a mais velha das duas andava atarefada a preparar uma ceia em casa de Simão, na Galileia e não na Betânia, enquanto a irmã ficava sentada aos pés de Jesus a ouvi-lo. Furiosa por se sentir sobrecarregada, Marta reclamou: "Senhor, não te preocupa que a minha irmã me deixe sozinha a servir? Diz-lhe que me venha ajudar." (Mc 10: 40)Ele surpreendeu-a: "Marta, Marta, andas inquieta e perturbada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada." (Mc 10: 41-42) Para Armindo Vaz, padre e professor de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, é fácil perceber a resposta: "Jesus quer mostrar a Marta que nem só o trabalho manual importa. É preciso saber escutar."A unção dos pésSeis dias antes da Páscoa, o recém-ressuscitado Lázaro, Marta e Maria convidaram Jesus para jantar. Lázaro sentou-se com ele à mesa, Marta não deixou que nada lhe faltasse e Maria ajoelhou-se junto a Cristo. Estava tão grata que ungiu os pés do Senhor com uma libra de perfume de nardo, de grande valor. No fim, em sinal de reverência, enxugou-lhos com os seus cabelos.Há quem defenda que Maria, irmã de Marta, é, na verdade, Maria Madalena. Outros sustentam que não. Philip Francis Esler e Ronald Allen Piper no livro Lazarus, Mary and Martha: Social Scientific Approaches to the Gospel of John (Lázaro, Maria e Marta: abordagens científico-sociais do evangelho de João) dizem que não há provas suficientes para perceber quem tem razão.Maria até podia ser a mais nova e a menos responsável da família, mas Jesus nunca a relegou para segundo plano. Pelo contrário: reconheceu na sua atitude uma dedicação fora do comum. "Maria manifesta uma profunda sensibilidade. Tem atenção aos pormenores escondidos à sua volta. Pressentindo o que se aproximava, demonstrou a Jesus a sua compaixão", defendem os autores do livro sobre os três irmãos da Betânia.





Em vez de a criticar, como fez Judas, por gastar 300 denários num perfume quando podia dar o dinheiro aos pobres, Jesus valorizou a generosidade da amiga. "Deixa que ela o tenha guardado para o dia da minha sepultura. Os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim não me tendes sempre." (Jo 12:7) Jesus ficou para sempre grato àquela mulher com uma devoção única.



Lázaro

O homem que Cristo amou

Ao verem Lázaro à beira da morte, Marta e Maria mandaram um mensageiro ao encontro de Jesus para o informar do estado de saúde do irmão. "Senhor, aquele que amas está doente", disse-lhe o homem. (Jo 11: 3) Apesar de serem tão próximos, Cristo só partiu para a Betânia, onde vivia a família, dois dias depois. Quando chegou, Lázaro tinha morrido há quatro dias.



Marta veio recebê-lo ao caminho, desgostosa com o seu atraso. "Senhor, se Tu cá estivesses, o meu irmão não teria morrido", queixou-se Marta. Daí a pouco, Maria apareceu e, caindo aos pés de Cristo, repetiu a desilusão. O ambiente era pesado: tanto as mulheres como os judeus que ali se tinham deslocado para lhes darem os pêsames choravam de tristeza. Perante o desgosto, Jesus também se emocionou. "Vede como era seu amigo!", comentaram os judeus.



A pedido de Cristo, Marta e Maria conduziram-no ao túmulo do irmão. Ele mandou-as abrir a porta e as duas resistiram: "Senhor, já cheira mal, pois já é o quarto dia." (Jo 11: 39) Jesus insistiu. Depois, ordenou: "Lázaro, vem cá para fora!" (Jo 11: 41) O irmão de Marta e Maria saiu de pés e mãos atados com os panos e com um sudário no rosto, vivo.



"Jesus ressuscita várias pessoas nos evangelhos (…), mas o único de quem sabemos o nome é Lázaro", escrevem Philip Francis Esler e Ronald Allen Piper. Há ainda outro pormenor que demonstra a amizade de Cristo pelo irmão de Marta e Maria. Segundo João, Jesus apenas amou dois homens: o discípulo mais amado e Lázaro.



Apesar de se pressupor que havia uma relação estreita entre os dois, só o evangelho de João menciona o seu nome. Pela descrição dos rituais fúnebres que lhe fizeram, é natural que Lázaro ocupasse uma boa posição social. Caso contrário, não seria sepultado num sepulcro tapado com uma pedra, nem ungido e envolvido com ligaduras. Tudo o resto continua a ser um mistério.



Tiago

O pescador rico

Jesus ia a caminho de Jerusalém com os discípulos quando Tiago e João falaram com ele. "Mestre, queremos que faças o que te pedimos. (...) Concede-nos que, na tua glória, nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda." (Mc 10: 35-37). Os filhos de Zebedeu sabiam que faziam parte do círculo mais restrito de amigos do líder e não resistiram a pedir privilégios.



Nos quatro evangelhos, Tiago e João aparecem quase sempre juntos. A ordem dos nomes nas escrituras levou os especialistas a concluir que Tiago seria o mais velho. "Os dois eram tão impulsivos que lhes chamavam os Filhos do Trovão. Faz sentido que tenham pertencido ao movimento zelota porque tinham um profundo desprezo por Roma e uma propensão para a rebelião", diz à SÁBADO Paulo Renato.



Dos três preferidos de Jesus, é sobre Tiago que persistem mais mistérios. O irmão de João vivia em Betsaída e trabalhava com ele nos barcos de pesca do pai. O evangelho de Marcos conta que, além dos filhos, Zebedeu tinha vários assalariados a cargo. "Tiago fazia parte de uma empresa de grande escala para a época. A família geria um negócio de retalho que dependia da pesca em águas profundas. Este tipo de actividade exigia o uso de barcos e redes maiores (...), além da tripulação necessária", explica J. Ellsworth Kalas no livro The Thirteen Apostles (os 13 apóstolos).



O biblista norte-americano A. T. Robertson defendeu que viveriam numa casa humilde, sem luxos nem capacidade para financiar altos estudos aos filhos; já George Wesley Buchanan, professor emérito de Novo Testamento no Wesley Theological Seminary, em Washington, assegurou que pertenciam à elite da Galileia.



Tanto o local de residência como a actividade profissional a que se dedicavam dão pistas muito claras sobre o tipo de alimentação que se fazia na casa de Tiago, à base de peixe fresco e seco. "Como judeu, só podia comer alimentos kosher, que respeitassem os preceitos da Tora", acrescenta o padre Joaquim Carreira das Neves, um dos maiores especialistas em assuntos bíblicos em Portugal.



O livro bíblico Gálatas revela que Tiago tornou-se um homem poderoso e chefiou um importante grupo cristão em Jerusalém. Há versões contraditórias sobre a sua morte: uma corrente acredita que foi condenado à morte em Israel, a outra alega que morreu em Compostela levando os fiéis a inaugurar, em sua honra, os caminhos de Santiago.



João

O apóstolo que tinha 18 anos

Poucos minutos antes de morrer, Jesus, já crucificado, entregou uma missão muito especial ao discípulo mais amado. Olhou para a mãe, apontou-lhe o seu melhor amigo e disse-lhe: "Eis o teu filho!" De seguida, virou-se para ele e indicou-lhe Maria: "Eis a tua mãe!" (Jo 19: 27) Não precisou de acrescentar mais nada para o apóstolo perceber o que lhe pedia. Fora ele o escolhido para cuidar da mãe de Cristo depois da sua morte e deveria acolhê-la como se fosse seu filho.



O evangelho de João nunca revela o nome do discípulo mais amado mas, ao longo da história, sempre se aceitou que era o próprio João. E ainda que hoje alguns estudiosos ponham em causa essa teoria, a maioria dos cristãos continua a defender a mesma ideia.



João era o mais novo dos 12 apóstolos. Filho do pescador Zebedeu, terá nascido em Betsaída, a dois quilómetros da foz do rio Jordão, e teria cerca de 18 anos quando começou a seguir Jesus, acompanhado pelo irmão, Tiago. A comprovar-se a tese de que a mãe dos dois era Salomé, irmã de Maria, seriam primos de Jesus.



Várias passagens dos evangelhos comprovam que João e Jesus se tornaram rapidamente inseparáveis. "Foi ele que se reclinou sobre Jesus na Última Ceia (...) [mas também] o primeiro dos discípulos a chegar ao sepulcro vazio e a acreditar na ressurreição", defende o reverendo Alan Culpepper no livro John, the Son of Zebedee: the Life of a Legend (João, filho de Zebedeu: a vida de uma lenda).





Segundo Paulo Renato, "João foi aquele que melhor assimilou a mensagem de Cristo e mais se identificou com Ele". Daí que fizesse parte do grupo dos apóstolos mais íntimos de Jesus, ao lado de Pedro e Tiago. "Os três discípulos especiais foram testemunhas dos acontecimentos mais secretos da pregação de Jesus: a única ressurreição no evangelho de Marcos [a da filha de Jairo], a transfiguração [momento em que o Messias sobe ao Monte das Oliveiras e se enche de luz] e a paixão de Jesus em Getsémani", acrescenta Culpepper.



"A tradição diz que João seria o único solteiro dos 12, que era um homem esbelto e loiro de olhos azuis, embora não haja dados históricos que permitam confirmar estes factos", explica Joaquim Carreira das Neves. De acordo com os relatos dos cristãos primitivos que chegaram à actualidade, João terá vivido em Éfeso, antes de se exilar na ilha de Patmos, na Grécia, onde escreveu o livro Revelação ou Apocalipse. Conta-se que foi condenado à morte num caldeirão, mas escapou por milagre, e que foi o último dos discípulos a morrer, já velho e de causas naturais.



Pedro

O apóstolo que duvidou

Certo dia, Jesus entrou em casa de Pedro e viu que a sogra dele estava de cama. Por afeição a um dos discípulos mais íntimos, estendeu as mãos, tocou na mulher e curou-a. No Evangelho de São Mateus, lê-se que a febre baixou de imediato e a mulher começou a servi-lo.



Pedro era um pescador de Cafarnaum, a localidade junto ao mar da Galileia onde Jesus fez vários milagres. "Esta terra tornou-se o quartel-general da pregação de Jesus na Galileia e é muito possível que Jesus ficasse em casa de Pedro quando lá ia", escreve o pastor metodista J. Ellsworth Kalas em The Thirteen Apostles.



Um dos primeiros discípulos a ser chamado por Jesus seguiu-o mal ele se dirigiu a ele e ao irmão André. Os dois preparavam-se para regressar a casa no fim de uma noite pouco produtiva quando Cristo os mandou lançar as redes de novo e começaram a aparecer peixes. Pedro nunca mais o largou: Jesus escolheu-o para assistir à sua transfiguração no Monte das Oliveiras e também quando se isolou para orar no jardim de Getsémani, à espera que Judas o entregasse.



De todos, era ele o mais impulsivo e o que mais agia, mas no momento em que Cristo precisou que Pedro o guardasse, ele adormeceu. Ao ver que o queriam prender, cortou a orelha direita a Malco, um servo enviado pelo sumo sacerdote para capturar Jesus. Vendo-o encarcerado, o discípulo negou conhecê-lo, temendo morrer como ele. Arrependido, chorou. "Pedro e Jesus passavam o tempo a discutir. Pedro duvidou várias vezes do Mestre e Cristo chegou a chamar-lhe Satanás", diz Carreira das Neves. Nem isso pôs em causa a amizade dos dois. Para se redimir depois da morte de Jesus, este discípulo tornou-se o principal pregador e os católicos acreditam que foi ele o primeiro chefe da Igreja. O Evangelho de Pedro, um livro apócrifo escrito no século II, conta que, apesar das perseguições movidas aos cristãos no tempo do Imperador Nero, o apóstolo foi para Roma pregar.

A coragem durou pouco e Pedro decidiu fugir de Roma antes de o capturarem. A tradição diz que Jesus lhe apareceu pelo caminho. "Senhor, onde vais?", perguntou-lhe o discípulo. "Vou ser crucificado", respondeu-lhe. "Vais ser crucificado outra vez?" "Sim, vou ser crucificado outra vez." Pedro percebeu que Jesus se preparava para morrer no seu lugar, voltou para trás e entregou-se. Por volta do ano 64, ao ser crucificado, pediu que o pusessem de cabeça para baixo. Não se considerava digno de perder a vida como Jesus.



Maria Madalena

Curada por Jesus

Foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Três dias depois da morte de Cristo, Maria Madalena encontrou o sepulcro vazio e pensou que alguém levara o corpo. Desesperada, correu a chamar os discípulos para lhes contar o que descobrira. Pedro e João seguiram-na mas, ao verem a sepultura vazia, regressaram cabisbaixos a casa. Ela ficou por perto a chorar.



Quando Maria espreitou de novo para dentro do túmulo, viu dois anjos. Depois apareceu um vulto que ela não reconheceu de imediato. Pensou que fosse um jardineiro. "Mulher, porque choras?", perguntou-lhe o homem. Maria Madalena suplicou-lhe: "Se foste tu que o tiraste, diz-me onde o puseste, que eu vou buscá-lo." (Jo 20: 15) Só percebeu que era Jesus no momento em que ele pronunciou o nome dela. "Rabuni! (mestre)", exclamou. E fez o que Cristo lhe mandou: foi anunciar aos outros a novidade.

"Maria Madalena esteve sempre presente nas horas mais importantes da vida de Jesus: depois de ele ser preso, alguns apóstolos fugiram. Ela não. Ficou com outras mulheres a ver tudo de longe. Manteve-se ao pé da cruz onde Jesus morreu até retirarem o corpo e, como reconhecimento, foi a ela que Cristo re- velou a sua ressurreição", sublinha o padre Armindo Vaz, professor de Teologia da Universidade Católica Portuguesa.



Maria terá nascido em Magdala, uma aldeia no Noroeste do mar da Galileia, e alguns teóricos defendem que lá passou grande parte da vida. "A Bíblia não nos diz se ela tinha marido, mas o à-vontade com que seguia Jesus dá ideia de que seria demasiado independente para uma mulher casada", diz o pastor Paulo Renato.







"Não há dúvidas de que havia uma afeição especial entre os dois, embora seja errado dizer que tiveram uma relação carnal e que ela era uma prostituta", acrescenta o padre Anselmo Borges, coordenador do livro Quem Foi e quem É Jesus Cristo?. A mesma opinião tem Armindo Vaz. "Os evangelhos de Lucas e Marcos contam que Jesus expulsou sete demónios do corpo de Maria Madalena e isso levou a que, a partir do século VI, ela fosse confundida com Maria, a pecadora pública referida por Lucas. Só que, naquela época, a palavra demónio significava doença. Para males morais usava-se o termo diabo", frisa o mesmo padre.



Muitos cristãos não católicos continuam a não fazer essa distinção, defendida também por Joaquim Carreira das Neves. Segundo o padre, a amizade entre os dois explica-se facilmente: "Ele libertou-a dos problemas psíquicos de que ela sofria e ela ficou-lhe grata para sempre."

Os três amigos mais improváveis de Jesus...

José de Arimateia: Era um homem rico e respeitado e fazia parte do Sinédrio, mas seguia Jesus secretamente. Foi ele que cedeu o sepulcro onde Cristo foi sepultado.

Nicodemos: Uma noite, apesar de ser um fariseu e membro do Sinédrio, foi ouvir Jesus falar e rendeu-se à sua palavra. Depois da crucificação, ajudou José de Arimateia a preparar o corpo de Cristo.

Zaqueu: Jesus surpreendeu todos os que o foram ver quando disse a Zaqueu que queria ir jantar a casa dele. Isso bastou para converter o corrupto cobrador de impostos.

...e os seus piores inimigos

Herodes, o grande: Mandou os magos descobrirem o Menino Jesus para o matar. Quando viu que foi enganado, ordenou a morte de todos os bebés com menos de 2 anos.

Anás: Depois de ser preso, Jesus foi levado à casa de Anás, o antigo sumo sacerdote, para ser interrogado. Anás tentou extorquir-lhe informação para o condenar. Enviou-o a Caifás, seu genro.

Caifás: Sumo sacerdote em Jerusalém durante 18 anos, foi o principal responsável pela morte de Jesus. Acusou-o de blasfémia e convenceu Pilatos a ordenar a execução.

