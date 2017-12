Três horas entre os tachos para servir sopa, prato e sobremesa de folhas. Pusemos à prova o livro Desperdício Zero na Cozinha e ficámos de barriga cheia

Guardei as cascas dos kiwis que comi ao pequeno- -almoço para o arroz e aproveitei totalmente as batatas: as cascas foram para o forno para servir como petisco, o resto para a sopa. Também na sopa acrescentei folhas de espinafre - os talos tinham outro destino, as pataniscas. O plano era ambicioso: fazer cinco receitas numa manhã. Três horas, cinco panelas, uma frigideira, várias taças e travessas depois servi um almoço com vários ingredientes que uns dias antes teriam ido parar ao lixo (directamente, claro).



Juntei a tradição à novidade neste almoço de Natal alternativo. Afinal, havia muita couve (ou pelo menos os seus talos) e arroz-doce; a calda de pêra na sobremesa e as pataniscas, em prato principal, serviram para manter as coisas interessantes. Contei com cinco cobaias para pôr à prova o Desperdício Zero na Cozinha, o novo livro do nutricionista Alexandre Fernandes, que dá sugestões para aproveitar tudo o que pomos de parte. "As vitaminas e fibras que iriam para o lixo consomem-se e enriquecem a alimentação, fazendo com que as pessoas não tenham necessidade de tomar suplementos alimentares", explica. Mas há mais vantagens: como poupar no orçamento ao final do mês e impressionar convidados à mesa de jantar. Uma coisa é garantida, ninguém consegue ficar indiferente a estes pratos, mesmo que ameacem descer ao restaurante chinês mais próximo (há um, por baixo da minha casa, mas não foi preciso) e que se queixem da mistela de kiwi que misturei no arroz. Bolinhos salgados de cascas de banana, brownies de borras de café ou a salada light de amores- -perfeitos, são exemplos ainda mais estranhos, digamos assim - não fosse o Natal, e teriam sido os eleitos.



Está pronto? Primeiro aviso: prepare-se para muitas perguntas. "Mas o que é que é isto?" - casca de kiwi, respondi. "Mas no arroz?" É verdade. E sim, as pataniscas têm talos e folhas de couve-flor, espinafres e brócolos. Para a sopa atirei as cenouras inteiras e, no forno, as cascas de batata foram a assar em papel de alumínio. O balanço da experiência? Faz-se em três sílabas: su-ce-sso. Mas podia ter evitado as caras feias: Alexandre, que já cozinhou estes pratos para família e amigos e conhece os ares cépticos, tem uma táctica. Não revelar nada (enganar os convidados, portanto) e deixar suspense no ar: "O melhor é jogar ao jogo de qual é o ingrediente secreto."



Não foi pêra doce

É uma cozinheira norte- -americana de voz aguda que oiço na minha cabeça enquanto olho para o fogão. Percebo que não segui os ensinamentos de Julia Child - "usa sempre um tacho maior do que aquele que achas que vais precisar" - quando vejo que o arroz-doce transborda da panela. Verto a mistura para outra - o que aumenta a pilha de coisas para lavar. Corto as pêras em pedaços (tiro só o caroço) e passo para a mistura dos talos triturados que envolvo em ovo, farinha e cebola para começar a fritar - sem antes voltar ao forno para confirmar se as cascas de batata já estão douradas.



Ufa. Respiro fundo - esta é uma dica importante. Mas não é a única. Sabia que nem todos os talos e cascas servem para fazer pratos apetitosos? Os de legumes são resistentes, aguentam-se no frigorífico cerca de uma semana, mas as cascas de fruta não: no máximo, resistem dois ou três dias e "dentro de um copo de água, para não oxidar", lembra o nutricionista. Outra ressalva vai para as flores e pétalas: "Não devem ser de estufa nem das floristas, porque podem estar carregadas de pesticidas e fertilizantes", sublinha Alexandre, que dá uma alternativa: colher rosas do próprio jardim, se o tiver. As flores de camomila secas, de cravina, abóbora e amores-perfeitos também são opções para um prato diferente.



Foi a convite da editora e a propósito do Ano Internacional dos Solos (2015), promovido pelas Nações Unidas, que juntou esta série de sugestões: o objectivo é promover a sustentabilidade alimentar e acabar com a fome. Durante três meses - Junho, Julho e Agosto -, experimentou diferentes receitas; incluiu no livro 65, entre sopas, pratos principais, sobremesas e sumos naturais, com mais dicas para poupar em casa: água, luz ou electricidade.



No que à comida diz respeito, há muito por explorar, garante: "Há uns 15 dias fiz uma bebida com sementes de melão e água." É só triturar, coar e beber. Apesar de o nutricionista ter ficado associado às dietas (com livros como Emagreça sem Sacrifícios ou A Dieta do Chocolate), este livro não conta calorias. São receitas práticas para o dia-a-dia. A salada de pétalas é a que o especialista costuma fazer em casa, porque é fácil e prática e facilmente se transforma num prato consistente: basta acrescentar mozarela, frango ou pescada desfiada.



Deste almoço de desperdícios, nada sobra, as travessas e taças estão vazias. "As pessoas que adoram comer são sempre as melhores pessoas", lembra Julia Child. Por isso, já sabe, faça acompanhar estes restos com uma dose de boa companhia.

Guia para um banquete de restos

Sopa de talos de couve: Usei talos de quatro legumes diferentes, e triturei- -os num liquidificador. No fim, juntei os espinafres.

Cascas de batata no forno: Guarde as cascas e lave-as quatro vezes. Vão ao forno a 220º e são temperadas com ervas, sal e pimenta.

Pataniscas de talos e folhas: Piquei talos de brócolos, couve-flor e espinafres, mas pode usar de pepino, tomate ou chuchu.

Arroz com cascas de kiwi: As cascas do fruto são picadas e acrescentadas, juntamente com o arroz, à água do refogado.

Arroz-doce com pêra: O arroz-doce é cozinhado em canela e casca de laranja. Depois, junta-se a calda de pêras inteiras.

Este artigo foi originalmente publico na edição 608 da revista SÁBADO, nas bancas a 22 de Dezembro de 2015.