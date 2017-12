pub

O gato Jackie está perdido no Aeroporto de Lisboa há três dias, depois de ter fugido da transportadora enquanto esperava pela viagem para a Madeira.Segundo o Correio da Manhã, a dona do animal só deu pela sua falta quando aterrou no Aeroporto da Madeira e reparou que a caixa transportadora não tinha porta, nem gato. "Quando fui buscar, já no Funchal, a transportadora do gato não tinha porta e ele não estava lá", lamentou Sandra Teixeira Freitas, citada pelo Correio da Manhã.O gato tem chip e está castrado. De acordo com o CM, uma equipa especializada procura agora o animal. O desaparecimento deve-se a uma falha do transporte, entre a TAP e a Groundforce.