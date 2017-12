Gripe: o vírus que nunca mais morre

É um jogo de vida e morte que se desenrola há séculos, onde um vírus chamado influenza ganha sempre. Mesmo quando parece estar a dormir. Breve história das pandemias

pub

A previsão da próxima pandemia de gripe equivale à previsão do próximo terramoto, ou à previsão do estado do tempo numa cidade daqui a um ano. Nos últimos 250 anos, houve 11 pandemias de gripe, com intervalos de tempo totalmente irregulares: 1761, 1781, 1789, 1833, 1847, 1889, 1900, 1918, 1957, 1968 e 2009.



Esta aleatoriedade acontece porque o vírus é um organismo vivo, de mutação imprevisível através dos seus tipos e subtipos. Veja-se que o vírus tem quatro tipos (A, B, C e D). Os mais comuns são o A e o B, sendo o A o mais perigoso – as pandemias começaram nas aves com um vírus A.



Este tipo A tem duas proteínas (designadas pelas iniciais H e N), que se combinam em dezenas de variações. Há 18 H e 11 N conhecidas, ou seja o vírus A pode aparecer como H1N1, ou H1N2, ou H2N1, ou H5N7, ou H3N4, e por aí afora.



É um jogo do gato e do rato. As entidades oficiais prevêem um cenário: que subtipos vão circular neste Inverno? Há três que andam regularmente em humanos: o B e dois A (o H1N1 e H3N2). São estas três estirpes que são atacadas pela vacina que é administrada em Portugal.



As coisas complicam-se mais se dissermos que os subtipos do vírus podem ser os mesmos mas serem diferentes. Um exemplo, que à partida parece alarmante. Três das quatro últimas pandemias (1918, 1968 e 2009) foram provocadas pelo H1N1 ou pelo H3N2, precisamente os subtipos que mais circulam entre nós hoje (além do B). O H1N1, por exemplo, foi o responsável pela maior e mais mortífera das pandemias de sempre – dezenas de milhões de mortos em 1918.



Significa isto uma nova pandemia? Não, porque o vírus mudou, apesar de ser o mesmo. Esse H1N1 de 1918 tem algumas semelhanças genéticas com o H1N1 que vai aparecer em 2018, mas não é o mesmo. E nós já não somos os mesmos, nem as vacinas são as mesmas.



Um facto é indesmentível: as pandemias matam cada vez menos. A de 1918 foi a mais mortífera desde que há registos: 20 a 50 milhões de mortos no mundo (60 a 100 mil em Portugal). A mais recente (em 2009) matou "apenas" 100 a 400 mil. As pandemias de 1957 e 1968 registaram entre 1 e 4 milhões de mortos (cerca de mil em Portugal no primeiro caso; do segundo, não há registos).



Enquanto a pandemia de 1918 começou nos EUA, as três seguintes (1957, 1968 e 2009) começaram na Ásia. Não é por acaso. Na esmagadora maioria, o vírus da gripe está alojado nas aves e é através destas que chega a outros animais, como os humanos – é muito frequente essa ignição acontecer na Ásia devido aos costumes locais de convivência dos habitantes com as aves – incluindo até o trabalho rural nos arrozais.



O perigo pandémico surge quando uma estirpe se torna perigosa e adquire a capacidade de se transmitir de pessoa para pessoa. Em 250 anos, "só" houve 11 pandemias porque não é fácil isso acontecer.



Na última grande pandemia – a chamada Gripe A, em 2009 e 2010 – esse cocktail deu-se nos porcos. O vírus começou nas aves, transmitiu -se aos suínos, onde se misturou com outro e daqui nasceu um H1N1 com capacidade de se transmitir de pessoa para pessoa. O vírus chegou a Portugal a 29 de Abril de 2009 (primeiro caso diagnosticado) e viria a atingir 200 mil portugueses – 124 morreram.

É por isso que ciclicamente se ouvem notícias de abate maciço de milhões de aves – para controlar, ou matar, o vírus logo nos focos iniciais. Foi o que acontecem em 1997 em Hong Kong, depois de uma estirpe perigosa do H5N1 ter chegado aos humanos. Evitou-se ali uma nova pandemia.



Outros episódios ocorridos em aves através de vários subtipos do vírus (H7N9, H7N7 ou H5N2) em diferentes pontos do globo (Holanda, China ou Portugal) e em anos diferentes (2003, 2006 ou 2013), mostram como este jogo de vida e morte continua a ocorrer literalmente debaixo dos nossos narizes.



Hoje, mais do que a capacidade de previsão de uma pandemia, o que se tenta é ter uma rápida capacidade de resposta. É por isso que em Portugla, por exemplo, há cerca de 200 agentes (médicos de família, laboratórios, centros de saúde, hospitais, etc), que monitorizam os casos de gripe diariamente, num sistema de vigilância que funcional a nível global.



A pandemia de 1918 tinha algo em comum com a de 2009: o subtipo do vírus era o mesmo – o H1N1, que atacou o mesmo alvo: adultos jovens. O H3N2 "prefere" os mais velhos (acima dos 65 anos). É por isso que o H3N2 é mais perigoso em anos "normais", porque ataca a faixa etária mais vulnerável.



Foi o que aconteceu no ano passado em Portugal, onde prevaleceu o H3N2. Estima-se que cerca de 4.500 portugueses tenham morrido de complicações associadas ao vírus. Este ano, segundo referiu à SÁBADO Raquel Guiomar, do Instituto Ricardo Jorge, prevê-se o mesmo. Os casos já detectados até agora indicam uma prevalência de 60% de H3N2 – os restantes são B.