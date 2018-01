Atropela lobo intencionalmente e publica no Facebook

Um homem atropelou um lobo em Navarredonda de Gredos, em Espanha, e publicou as imagens no Facebook. A Internet revoltou-se e a página acabou por ser eliminada.

"Um lobo atropelado entre Navarredonda de Gredos e San Martin de la Vega. Está muito mansinho o lobo", escreveu o homem que divulgou as imagens do animal. O lobo, que inicialmente caminhava na estrada, aparece depois morto na berma.

A organização ecologista WWF pediu ao Serviço de Protecção da Natureza e à Guardia Civil que investiguem o atropelamento do animal, avança o La Vanguardia.

Através do Facebook e o do Twitter, vários utilizadores expressaram revolta com o atropelamento do animal. A página e as fotografias acabaram por ser eliminadas.

Juantxo López de Uralde, deputado de Unidos Podemos, denunciou o caso através do Twitter. "Um homem vê um lobo na estrada, que procura um caminho no meio da neve, e depois atropela-o, e publica o acto no Facebook. É urgente mudar o código penal para que algo assim seja considerado crime", criticou o deputado.





Un individuo ve un lobo por la carrretera, buscando un camino en medio de la nevada; lo atropella para presumir, y sube la hazaña a Facebook. Y estos hechos son impunes en España. Urge cambiar el código penal para que algo así sea considerado delito. Nos ponemos manos a la obra. pic.twitter.com/5qEqnHN4xI — Juan López de Uralde (@juralde) 20 de janeiro de 2018