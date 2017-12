Vanessa Palma tinha um casamento anunciado com o piloto da TAP Pedro Motta na passada quarta-feira. Contudo, ao invés de dar o nó, revelou que a relação havia terminado.

Vanessa Palma tinha um casamento anunciado com o piloto da TAP Pedro Motta na passada quarta-feira. Contudo, ao invés de dar o nó, revelou que a relação havia terminado.



Ao Correio da Manhã, a apresentadora diz que "foi uma decisão tomada algum tempo antes do dia do casamento". "Decidimos acabar o relacionamento como dois adultos", frisa a antiga actriz da série ‘Camilo, o Presidente’ .



Além disso, Palma explica que, ao contrário de alguns rumores, "a festa seria só para o ano" e que "não havia convidados envolvidos". "Íamos só assinar os papéis, mais nada", acrescenta.



Actualmente hospedeira da TAP, Vanessa Palma diz que os dois decidiram seguir caminhos opostos, negando a existência de terceiras pessoas.



A antiga colega de Herman José no programa A Roda da Sorte namorava com Motta há cerca de dois anos.