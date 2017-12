A irmã da Rainha de Inglaterra exigia subserviência e atrasava os jantares para que era convidada, para beber mais um copo e fumar mais um cigarro. Picasso era obcecado por ela.



O retrato da princesa Margarida na sua nova biografia é o da Cinderela no sentido inverso – amores atribulados, infelicidade, álcool, excessos e vida errante. Num registo divertido e ao mesmo tempo triste, Ma’am Darling: 99 Glimpses of Princess Margaret, do jornalista Craig Brown, descreve a desaparecida irmã da Rainha de Inglaterra como uma mulher caprichosa, arrogante, complexada e impulsiva, que se dedicou à boémia.



Uma rotina de rainha

Craig Brown assegura que os dias da princesa Margarida, na década de 50, eram assim: 9h – Pequeno-almoço na cama, seguido de duas horas ainda na cama a ouvir rádio, a ler os jornais (que ia atirando para o chão) e a fumar cigarros uns atrás dos outros. 11h – Hora do banho, preparado pela criada. 12h – Era maquilhada, penteada no seu toucador e vestida. 12h30 – Descia para tomar um copo de vodka. 13h – Juntava-se à mãe para um almoço de quatro pratos, meia garrafa de vinho para cada uma, fruta e uma variedade de queijos nacionais e estrangeiros. A filha mais nova do Rei George VI era rígida com os criados. Todas as noites verificava a bandeja das bebidas para ver se estava tudo em ordem. Nada podia faltar, sobretudo a sua água de Malvern, que misturava no whisky. Outra das suas manias era tocar no televisor para ver se estava quente – sinal de que os empregados o tinham utilizado na sua ausência. Desde sempre comparada com a irmã, Isabel II, Margarida agia de forma soberba, chegando a ser arrogante. "Sou filha de um Rei e irmã de uma rainha", lembrava.



A musa erótica de Picasso

"Se soubessem os sonhos que tenho com as mulheres da família real inglesa, levavam-me para a Torre de Londres e cortavam-me a cabeça!", escreveu Pablo Picasso, com humor, numa carta enviada ao pintor britânico Roland Penrose. Na década de 50, o artista espanhol teve uma obsessão por Isabel II e por Margarida. A paixão platónica durou mais de 10 anos e acabou por se focar na irmã mais nova da Rainha, por ela ser solteira e fazer mais o seu tipo físico, "baixa, com uma pele bonita e dentes fortes". Noutras cartas dirigidas a Penrose, Picasso – que chegou a rondar o palácio, disfarçado – dizia que o seu desejo pela princesa era tanto que "podia pintar a cor dos pelos púbicos dela". A paixão nunca foi recíproca e muito menos consumada. Anos mais tarde, John Richardson, biógrafo de Picasso, contou à princesa Margarida da adoração que o pintor tinha tido por ela. A princesa ficou indignada e disse que era a coisa mais repugnante que já tinha ouvido.



Adorada por Diana

"Sempre adorei Margot. Ela foi maravilhosa para mim desde o primeiro dia", disse Diana de Gales a um amigo. A mulher do príncipe Carlos cumprimentava a tia do marido com um abraço e era das poucas que a tratava por Margot. Lady Di nunca imaginou que quando o seu casamento se desfez a princesa Margarida estivesse contra ela. Mas a irmã de Isabel II evitava-a e quando soube que a própria Diana havia sido a principal fonte de Andrew Morton, no livro Diana: A Sua Verdadeira História, enviou-lhe uma furiosa nota de reprovação e confidenciou a um amigo: "Pobre Lilibet [forma como Isabel II é tratada entre os familiares] e Carlos, que fizeram tudo para se livrarem daquela rapariga miserável, mas ela não desaparece." Nem a morte de Diana diminuiu a animosidade de Margarida, uma das vozes que se ouviram contra a participação da família real no funeral.



O casamento com o fotógrafo

Aos 17 anos, apaixonou-se pelo capitão Peter Townsend, mas foi impedida de se casar com ele por ele ser divorciado, plebeu e por ter mais 16 anos do que ela. Segundo o autor desta biografia, Margarida nunca renunciaria aos seus direitos reais, mas não tendo um papel de responsabilidade na monarquia, dedicou -se a uma vida boémia, convivendo com estrelas de Hollywood, da música e das artes. Foi aí que conheceu o fotógrafo Anthony Armstrong-Jones, que viria a ser lord Snowdon. Casaram- -se na Abadia de Westminster, em 1960, e tiveram dois filhos: David Albert e Sarah Frances Elizabeth. Brown apresenta-o como um marido psicopata que atormentava Margarida deliberadamente. Tony e Margarida eram infiéis e conflituosos. Durante umas férias na Grécia, com o milionário armador Stavros Niarchos, em 1963, a princesa perguntou a Tony o que deveria vestir numa festa de barbecue e ele sugeriu-lhe um vestido de gala que ela já tinha usado num evento. Quando lá chegaram, todos os convidados estavam de jeans e de sandálias. Ela culpou-o e em casa discutiram violentamente. Ele deixava -lhe bilhetes que diziam: "Odeio-te." Divorciaram-se em 1978.



Vícios, boémia e complexos

Complexada por ser baixa (media 1,55 m), ao ponto de mandar modificar um Rolls Royce para parecer mais alta quando estivesse lá dentro, Margarida exigia subserviência a toda a gente. Os amigos tratavam--na com formalidade e até os filhos tinham de lhe chamar "princesa". Atrasava os jantares para poder beber mais um aperitivo e fumar mais uns cigarros e não admitia que alguém se levantasse da mesa antes dela. Quando a bebida a deixava mais relaxada, era arrogante e dizia todas as inconveniências que lhe viessem à cabeça. Brown refere que ela não queria agradar a ninguém e que tinha até "um prazer perverso em humilhar". Em Clarence House, os criados eram obrigados a estar de serviço pela madrugada fora, enquanto ela e os amigos bebiam conhaque, cantavam e dançavam. Margarida morreu em 2002, com 71 anos, ao terceiro AVC que sofreu.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 705, de 31 de Outubro de 2017.