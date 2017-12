Georgina Rodríguez voltou a declarar o seu nome por Cristiano Ronaldo, via Instagram. A namorada do futebolista português partilhou uma imagem do casal durante a gala CR7, um evento que homenageou a carreira de Ronaldo.

Na legenda, Georgina escreveu: "Orgulhosa de ti. Pela tua disciplina, pela tua perseverança, por nunca te conformares, por sempre quereres mais, pela boa pessoa que és, por te fazer feliz fazeres os outros felizes, pelo grande coração que tens e pelos teus triunfos. Mereces o melhor do mundo."

Na gala, Ronaldo reuniu toda a sua família. O evento foi apresentado por Rita Ferro Rodrigues, amiga de Cristiano Ronaldo.